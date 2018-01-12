В школах Ивано-Франковска объявлен карантин из-за кори

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Каникулы во всех школах Ивано-Франковска продлены до 22 января из-за вспышки заболевания корью, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, состоялось заседание Государственной чрезвычайной городской противоэпизоотической комиссии, которая приняла решение о введение временного каратнтина в школах.

Родителям школьников рекомендовано провести вакцинацию детей.

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Напомним, за последние 2 недели участились случаи заболевания корью в Одесской, Сумской, Херсонской, Николаевской областях и Киеве. В Одесской области от опасного заболевания скончался пятилетний ребенок, в столице начался бум вакцинации.