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    Общество

    В школах Ивано-Франковска объявлен карантин из-за кори

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (41)

    (обновлено: )6110
    Мэр Ивано-Франковска объявил, что вводится карантин и каникулы во всех школах города продлеваются на неделю. Родителей просят позаботиться о прививках для учеников.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Каникулы во всех школах Ивано-Франковска продлены до 22 января из-за вспышки заболевания корью, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

    По его словам, состоялось заседание Государственной чрезвычайной городской противоэпизоотической комиссии, которая приняла решение о введение временного каратнтина в школах.

    Родителям школьников рекомендовано провести вакцинацию детей.

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    Напомним, за последние 2 недели участились случаи заболевания корью в Одесской, Сумской, Херсонской, Николаевской областях и Киеве. В Одесской области от опасного заболевания скончался пятилетний ребенок, в столице начался бум вакцинации.

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