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    Киев

    СМИ сообщают о буме вакцинации от кори в Киеве

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (41)

    (обновлено: )73
    В настоящее время детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой, один флакон которой рассчитан на двоих пациентов. Срок годности препарата истекает в 2019 году.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в течение одного дня вакцинировали от кори в пять раз больше детей, чем обычно. Родители, которые пропустили или проигнорировали своевременные прививки, наверстывают упущенное, а школы и садики начали проверять детские медицинские справки, сообщают ТСН.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инфекционист: от кори нет страховки

    В настоящее время детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой, один флакон которой рассчитан на двоих пациентов. Срок годности препарата истекает в 2019 году, вакцину после открытия хранят в холодильнике со специальным температурным режимом не дольше 6 часов. 

    Сейчас, по словам главы Минздрава Ульяны Супрун, даже в наиболее вакцинированных областях уровень далек от оптимального и держится на уровне 80%. Между тем новые случаи заболевания корью фиксируют в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях. 

    Читайте также: Корь в Украине. Летальные случаи не исключаются – медик

    Ранее сообщалось, что число заболевших корью детей в Киеве превысило 50 человек. Между тем в Минздраве уверяют, что эпидемии кори в Украине нет.

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