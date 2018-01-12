СМИ сообщают о буме вакцинации от кори в Киеве

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в течение одного дня вакцинировали от кори в пять раз больше детей, чем обычно. Родители, которые пропустили или проигнорировали своевременные прививки, наверстывают упущенное, а школы и садики начали проверять детские медицинские справки, сообщают ТСН.

В настоящее время детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой, один флакон которой рассчитан на двоих пациентов. Срок годности препарата истекает в 2019 году, вакцину после открытия хранят в холодильнике со специальным температурным режимом не дольше 6 часов.

Сейчас, по словам главы Минздрава Ульяны Супрун, даже в наиболее вакцинированных областях уровень далек от оптимального и держится на уровне 80%. Между тем новые случаи заболевания корью фиксируют в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях.

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Ранее сообщалось, что число заболевших корью детей в Киеве превысило 50 человек. Между тем в Минздраве уверяют, что эпидемии кори в Украине нет.