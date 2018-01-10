Корь в Украине. Летальные случаи не исключаются – медик

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза, по всей стране зарегистрировано уже более трех тысяч случаев. Наиболее распространена корь в Одесской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. Об этом сообщают местные департаменты здравоохранения. Вообще количество вспышек около 100 в 15 регионах страны. Зарегистрировано пять летальных исходов, в том числе умерло двое детей.

По мнению специалистов, главной причиной заболеваемости является отсутствие полной вакцинации. Мол, по статистике почти все больные, которых госпитализировали, не проходили полную вакцинацию. Больные, которые проходили вакцинацию, переносят болезнь намного легче.

Стоит напомнить, что корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью кожных покровов.

Причины вспышки заболеваемости корью в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Л.П. Шупика Федор Лапий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим би ви пояснили спалах захворюваності в 2017 році?

— Власне кажучи, одна з основних причин — це є низький рівень охоплення вакцинації, і при таких низьких рівнях охоплення, є друга причина – це є періодичність, коли в Україні кожні 5-6 років зростає захворюваність на кір. Якщо ми беремо до прикладу країни, які мають стабільно високі рівні охоплення, створенням так званого імунного прошарку, це так звана Північна Америка або Південна Америка для прикладу, і багато інших країн Європи, то при високих рівнях охоплення, таких циклів не відбувається, і люди не хворіють, немає таких періодів захворюваності, як в Україні кожні 5-6 років.

Вакцина захищає від захворювання, захищає від його ускладнення. Чим більше буде невакцинованих, тим більше шансів для того, щоб вони захворіли, і кількість хворих буде зростати, відповідно від кількості хворих ми будемо мати відсоток тих, хто буде мати смертельні наслідки. І те, що в Україні ми вже маємо п’ять смертельних наслідків від кору майже на 1500 хворих в Одеському регіоні – це якраз є яскравий приклад. Звичайно, я думаю, що такі самі смертельні наслідки є і в інших регіонах України, бо то достатньо чітка статистика – один до тисячі, один померлий на тисячу захворілих.

Що таке повна вакцинація?

— Є комбінована вакцина – кір, паротит, краснуха, – вакцина, яка використовується в європейських країнах, і Україна використовує вакцину європейського виробника, яка вироблена в Бельгії. І вакцинація за календарем в Україні проти цих трьох інфекційних захворювань передбачена за віком в 12 місяців — перша доза вводиться, і доза за планом, за віком вводиться в 6 років життя. Дві дози захищають від кору більш ніж на 98%. І діти не повинні хворіти, якщо зробили вакцинацію, потрапили в це число 98%, а ті 2%, які не відповідають на дві дози, вони повинні бути захищені за рахунок 98%, які відповіли на вакцинацію.

Тобто перша доза вакцини отримується протягом першого ж року життя дитини?

— Після першого року життя, я уточню. В Україні передбачено, як дитині виповнився рік, тобто вже почався другий рік життя, має бути проведена перша вакцинація проти кору в комбінації з краснухою і епідемічним паротитом, те, що в народі називається свинка.

Дорослим можна вакцинуватися від кору?

— Можна і потрібно, але кожна країна має свої програми вакцинації і ставить собі за мету, і в Україні програма вакцинації проти кору, краснухи і свинки передбачена для дітей до 18 років життя, і відповідно закуповується вакцина для дітей до 18 років життя. Кожна дитина, яка несвоєчасно вакцинована, має отримати дві дози для того, щоб бути захищеними і не інфікувати інших, тобто якщо вона захворіла. А для дорослих передбачена законодавством вакцинація за епідпоказаннями, але, на превеликий жаль, окрема вакцина від кору в Україні відсутня, вона не зареєстрована. За епідпоказаннями повинна закуповуватись вакцина за кошти місцевого бюджету, і відповідно вони цього зробити не можуть, бо не можуть оголосити тендер, провести швидку закупівлю для того, щоб провакцинувати дорослих людей. Але та вакцина, яка є на приватному ринку, це та сама бельгійська вакцина, того ж самого виробника проти кору, краснухи та свинки, дорослі можуть пройти вакцинацію своїм власним коштом.

Якщо, наприклад, щоденник вакцинації загублено, тобто людина не знає, коли їй робили і від чого робили щеплення, як можна поновити цю інформацію, і де?

— Законом України передбачено існування так званих сертифікатів щеплення, тобто це такий самий документ, як паспорт, як свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і так далі, то вони на руках у людей відсутні. І така ситуація в дуже багатьох українців, у нас існує лише форма №63, яка зберігається в медичних закладах і за місцем проживання ви можете звернутися, якщо ви не міняли адресу, якщо ви знаєте, де велася ця форма, і підняти її для того, щоб уточнити, чи ви були щеплені. А в іншому випадку, є після попередньої консультації з лікарем можливість визначити наявність імунітету від кору, визначаються титри імуноглобуліну G до вірусу кору. Якщо вони у вас високі, в так званому захисному титрі, значить, ви набули імунітет чи шляхом хвороби, чи шляхом вакцинації, але ви захищені, і вам кір вже не загрожує.

Якщо ж така процедура недоступна, бо в багатьох районних центрах України, вже не говорячи про сільську місцевість, в маленьких містах, містечках, це є проблемою визначати імуноглобуліни G до вірусу кору як свідчення наявності імунітету, то тут можна знову ж таки зіставивши дані життя – чи мама, чи бабуся казали, що ви хворіли на кір, чи згадаєте, що ви були вакциновані, і за порадою лікаря подумати, чи була така вакцинація в попередні роки. Однак в попередні роки не завжди проводилися дві дози вакцини, прийняти рішення відносно вакцинації без додаткового лабораторного обстеження, тобто ввести дозу, третю дозу, нехай це буде третя доза, але така практика існує в інших країнах. Якщо дані про вакцинацію відсутні, проводиться просто вакцинація проти кору, краснухи і свинки. Одноразово.

Якщо людина вже захворіла, яке лікування цієї хвороби? Наскільки воно довге і важке і фінансово затратне?

— В залежності від тяжкості, пацієнт потребує госпіталізації або не потребує госпіталізації. Самих ліків, які б діяли на вірус кору, як, наприклад, ми маємо антибіотики, антибактеріальні препарати, які діють на бактерії, але збудник кору – це є вірус, і таких препаратів, які в діяли на вірус кору, ми на сьогоднішній день в своєму арсеналі не маємо, ми не можемо лікувати вірус, не можемо лікувати кір, діючи на сам збудник. Ми можемо використовувати препарати, які збивають температуру, ми можемо використовувати інші препарати, або якщо приєдналася бактеріальна інфекція, як ускладнення кору, чи-то розвинувся середній отит, запалення середнього вуха, чи розвинулась пневмонія, запалення легень, тоді ми вже відповідно підключаємо антибактеріальні препарати. Якщо ж більш тяжкий перебіг кору потребує реанімаційних заходів, і є таке ускладнення кору, як ураження нервової системи у вигляді енцефаліту, то тут, звичайно, потрібно і штучну вентиляцію легень, й інші препарати, які допоможуть пацієнту це пережити, тому говорити про те, що ми можемо лікувати кір – це не коректно і це є неправильно.

К слову, врач-инфекционист Евгения Менжулина считает, что чем больше население будет заинтересовано в прививании от кори, тем легче будет побороть эпидемию.