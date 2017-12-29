Корь "косит" украинских детей похлеще войны

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Беззащитны и уязвимы

Рост заболеваемости корью среди детей и взрослых вышел на новый уровень. Количество больных растет с каждым днем. Печальней всего, что в зоне риска — дети. А как известно корь – одна из главных причин смертности детей.

Только за последнюю неделю в Одессе корью заболели 56 детей, и рост заболеваемости продолжается, сообщает главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Анна Лунева.

Ежедневно в больницу в Одессе поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Если в ноябре в медучреждение поступило 139 человек заболевших корью, то в декабре – уже 200. "К сожалению, ситуация такова, что начинают болеть уже дети первого года жизни, которые заражаются от своих старших сестричек и братьев. Также идет рост заболеваемости среди взрослых – 37% от общего числа", – сообщила она.

В настоящее время в больнице находится 81 человек с корью, в том числе 62 ребенка.

Кроме того, за последний месяц зафиксировано 3 летальных исхода. Среди них двое взрослых, обратившихся в больницу слишком поздно, они погибли от коревой пневмонии через несколько часов после госпитализации, а также 17-летний одессит.

В то же время врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Одесского национального медицинского университета Наталья Жураковская с ужасом констатирует: новости с больницы – как с фронта, каждый день все "веселее".

"Количество больных с корью переваливает за 1000, под корь перепрофилировано и добавлено еще 2 отделения к уже существующему. Каждый день в больницу с диагнозом "корь" поступает от 8 до 12 человек. Умерли 5 человек – 2 взрослых 44 и 47 лет и трое детей 2 и 4 и 17!" – сообщила Жураковская.

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Она предлагает хоть на секунду поставить себя на место этих родителей! "Им всю оставшуюся жизнь жить с мыслью, что они могли защитить своего ребенка и не сделали этого… И пока на соседней "ветке" коллеги обсуждают необходимость 3 вакцины контингентам риска (врачи, учителя), на других ветках в полный рост и всерьез обсуждают "фарм. мафию", "всемирный заговор" и "аутизм"…", – заявила врач.

Жураковская призывает очнуться.

"В 21 веке в ОДНОМ всего лишь городе от контролируемой инфекции в течении короткого времени умирает 5 человек! И уверяю вас – это не предел! Не хотите вакцинировать ребенка? Думаете, что вас это не коснется? Это, конечно, ваша жизнь и ваш выбор, но и ответственность тоже ваша!" – подчеркнула она.

Проблема в вакцинации?

В Минздраве как всегда говорят, что главная причина вспышек кори — низкий уровень вацинации.

Однако не стоит всю вину за то, что в Украине свирепствует инфекция, возлагать лишь на родителей.

В Минздраве признали, что количество отказов не превышает 7,4%. Но проблема заключается еще и в том, что низок охвата усиленными мерами по иммунизации детей старшего возраста, а в отдельных регионах Украины нет достаточного количества вакцин КПК. В Минздраве утверждают, что вакцины в стране есть, и указывают на проблему с перераспределением на местах. Наименьшего прогресса меры по усиленной иммунизации достигли в областях, где как раз и регистрируется больше всего случаев кори: Тернопольской, Одесской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.

Кроме того, среди причин врачи называют и абсолютно провальную политику безопасности государства.

"Непосредственная причина — это крайне низкий охват вакцинации. Это абсолютный провал Украины не только по кори, а по всем вакциноуправляемым инфекциям. Вы знаете, какие у нас постоянно проблемы с поставкой вакцин, с их качеством, с организацией прививок. А опосредованная причина — эта абсолютно провальная политика безопасности государства и уничтожение профилактической медицины в государстве под соусом евроинтеграции, борьбы с коррупцией и все, чем только можно, чтобы это не работало. Поэтому без преувеличения можно сказать, что идет планомерное уничтожение нашего населения, нашей нации", — заявлял РИА Новости Украина экс- заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Рост заболеваемости по Украине

Всего за последние полгода в Украине произошло 15 вспышек кори, поразивших половину областей и Киев. Самые высокие показатели заболевания в Одесской и западных областях.

На прошлой недели сообщалось, что в Николаеве и Николаевской области корью заразились еще 15 человек, из которых семеро детей. По информации Управления здравоохранения городского совета Николаевского горсовета, в центрах первичной медико-санитарной помощи города вакцины присутствуют в полном объеме.

Во Львове 9 человек госпитализировали с диагнозом корь с 15 по 18 декабря, сообщил в комментарии Zaxid.net заместитель директора госучреждения "Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины" Олег Когут.

По его словам, все больные работали на одном из крупных предприятий области, поэтому количество заразившихся в ближайшие дни может значительно возрасти.

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Возраст пациентов – 21–40 лет. У всех состояние средней тяжести.

По данным Минздрава, на 1 ноября корью в стране заболело 2381 человек. Это в 70 раз больше, чем в прошлом году. В основном болеют дети, однако регистрируется много случаев заболевания среди взрослых.

Самые высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области, постепенно корь распространяется на другие регионы. За 10 месяцев 2017 года в Ивано-Франковской области заболели 877 человек, в Закарпатской — 265, Львовской — 61, Тернопольской — 96, Одесской 767. В других регионах регистрировались единичные случаи, кроме Луганской.

В Киеве зафиксировано 53 случая кори, для сравнения в прошлом году за этот период заболели только двое. Из всего числа людей, заболевших корью в Украине, 1804 — это дети до 17 лет.

РИА Новости Карта распространения кори. Инфографика

Большинство заболевших — более 86% — это люди, которые не были полностью защищены прививкой (двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита (КПК). Специфического лечения от кори нет. Однако заболевание можно предотвратить.

Детям, которым исполняется 1 год и 6 лет, врачи советуют делать прививки по календарю, при этом вырабатывается пожизненный иммунитет. Согласно рекомендации ВОЗ, вакцинация против кори должна покрывать 95% популяции. На конец октября 2017 второй дозой вакцины КПК по календарю прививок в Украине, по данным МЗ, были защищены 78% детей 6 лет.

По материалам из открытых источников интернет