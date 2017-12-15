Как Украина прозевала эпидемию кори, за которую никто не ответит

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Ужасающая статистика

По данным Министерства здравоохранения Украины, на 1 ноября корью в стране заболело 2381 человек. Это в 70 раз больше, чем в прошлом году. В основном болеют дети, однако регистрируется много случаев заболевания среди взрослых. Двое детей в Одесской области умерли от осложнений.

Самые высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области, постепенно корь распространяется на другие регионы. За 10 месяцев 2017 года в Ивано-Франковской области заболели 877 человек, в Закарпатской — 265, Львовской — 61, Тернопольской — 96, Одесской 767. В других регионах регистрировались единичные случаи, кроме Луганской. В Киеве зафиксировали 53 случая кори, для сравнения в прошлом году за этот период заболели только двое. Из всего числа людей, заболевших корью в Украине, 1804 — это дети до 17 лет.

Большинство заболевших — более 86% — это люди, которые не были полностью защищены прививкой (двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита (КПК). Специфического лечения от кори нет. Однако заболевание можно предотвратить. Детям, которым исполняется 1 год и 6 лет, нужно сделать прививки по календарю, при этом вырабатывается пожизненный иммунитет. Согласно рекомендации ВОЗ, вакцинация против кори должна покрывать 95% популяции. На конец октября 2017 второй дозой вакцины КПК по календарю прививок в Украине, по данным МЗ, были защищены 78% детей 6 лет.

Беззащитны и уязвимы

Главная причина вспышек кори — низкий уровень вацинации. Например, в соседней Румынии из-за противопрививочного движения и проблем системы здравоохранения с осени 2016 по зиму 2017 от кори умерло 17 детей, инфицировано — тысячи. По словам румынского министра здравоохранения, Флорина Богуда, в стране первой дозой вакцины привито лишь 80%, второй — только 50%.

Но не стоит всю вину за то, что в Украине свирепствует инфекция, возлагать на родителей, которые не прививают своих детей. В Минздраве признали, что количество отказов не превышает 7,4%. Но проблема заключается еще и в том, что низок охвата усиленными мерами по иммунизации детей старшего возраста, а в отдельных регионах Украины нет достаточного количества вакцин КПК. В Минздраве утверждают, что вакцины в стране есть, и указывают на проблему с перераспределением на местах. Наименьшего прогресса меры по усиленной иммунизации достигли в областях, где как раз и регистрируется больше всего случаев кори: Тернопольской, Одесской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.

Причины и печальные последствия

Вспышка кори в Украине, к сожалению, не является неожиданной. По общей оценке ВОЗ и ЮНИСЕФ в 2016-м году Украина была на втором месте среди стран с самым низким охватом иммунизацией в мире. Но в нашем случае принцип "предупрежден — значит вооружен" не сработал.

"Непосредственная причина — это крайне низкий охват вакцинации. Это абсолютный провал Украины не только по кори, а по всем вакциноуправляемым инфекциям. Вы знаете, какие у нас постоянно проблемы с поставкой вакцин, с их качеством, с организацией прививок. А опосредованная причина — эта абсолютно провальная политика безопасности государства и уничтожение профилактической медицины в государстве под соусом евроинтеграции, борьбы с коррупцией и все, чем только можно, чтобы это не работало. Поэтому без преувеличения можно сказать, что идет планомерное уничтожение нашего населения, нашей нации", — сказал РИА Новости Украина экс- заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Бурная деятельность украинского Минздрава, по мнению Протаса, не более чем имитация работы — если бы у нее был результат, то не возникало бы вопросов, почему в Украине происходят подобные вспышки заболевания.

"Корь в Украине должна была быть ликвидирована еще в 2009 году, но тогда вмешались политики и развернули антивацинальную кампанию, провалили масштабную вакцинацию против кори, и Украина не получила статус страны, свободной от кори. Затем у нас в 2012 году у нас был существенный подъем заболеваемости, и теперь — вновь. Это обычная естественная цикличность этой инфекции — каждые шесть лет. И когда мы сформируем надежную иммунную прослойку в популяции, а это нужно достичь 90-95% охвата вакцинации, и поддерживать этот уровень минимум 5-6 лет, тогда мы забудем об этой инфекции и о многих других. Но если в 2009 году была антивацинальная кампания, и поняли, что ошибались, то теперь другая причина — управленческий паралич, поскольку все профессионалы либо работают за границей, либо ушли в другие сферы. Поэтому вроде бы и вакцина есть, но население не знает — нужно вести работу и на первичном звене, организовывать вакцинацию. Годами это все уничтожалось, системная работа не проводилась", — пояснил Протас.

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Еще одной причиной вспышек инфекционных заболеваний стала предыдущая реформа, когда при внедрении семейной медицины в стране была практически уничтожена педиатрическая служба.

"Кто из семейных врачей и их патронажных сестер, которых у нас не хватает (если в Великобритании это 5-6 медсестер на одного семейного врача, то у нас порою — ни одной) ведет контроль и учет выполнения календаря вакцинации по детскому населению? У нас семейные врачи бояться детей, как черт ладана, и — ой! — теперь детьми заниматься некому. Разве семейный врач задумывается над тем, что у него на участке есть ребенок, который должен был пройти вакцинацию в годик, а потом в шесть лет? Теперь календарь прививок — полностью ответственность родителей. У нас теперь не государство ведет государственную политику и несет ответственность, а родители. У нас спасение утопающих — дело рук самих утопающих, министерство здравоохранения от своей прямой функции устранилось. Изначально господином Квиташвили были отменены государственные санитарные нормы и правила, затем Кабинетом министров Яценюка была уничтожена санэпидслужба, которая имела к этому хоть какое-то отношение и занималась противодействием распространению инфекционных заболеваний. В Госпродпотребслужбе никто не задумывается о том, что детей нужно привить от кори в год и в шесть лет, чтобы выработать стойкий популяционный иммунитет в нашей стране. И теперь Министерство здравоохранения, с гражданкой Супрун и ее командой, которые не способны были ничего сделать, когда люди штабелями ложились и умирали от ботулизма — им точно не до кори. Если Министерство перекладывает вакцинацию на плечи родителей, зачем нам такое министерство? Если государство поддерживает таких руководителей здравоохранения, которые способствуют тому, чтобы все проблемы налогоплательщиков перекладывались на их же плечи, зачем нам такое государство", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь ОО "Национальная медицинская палата Украины" Сергей Кравченко.

РИА Новости Карта распространения кори. Инфографика

Тем не менее, Минздрав призывает родителей во всех областях Украины вакцинировать детей, чтобы уберечь их от опасного заболевания.

"Для защиты от кори необходимо получить две дозы вакцины КПК против кори, паротита и краснухи. Это качественная и безопасная вакцина производства ГлаксоСмитКляйн, Бельгия, присутствует во всех областях страны", — утверждают в Минздраве.

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