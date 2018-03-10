Опасная болезнь косит украинцев. Число инфицированных стремительно растет. Корь - чрезвычайно опасное и заразное вирусное заболевание и страшна осложнениями. Родители напуганы, а Минздрав призывает к вакцинации.
Законодательные инициативы парламентско-правительственных авантюристов по "реформированию" системы здравоохранения приведут, в первую очередь, к уничтожению сельского населения Украины, считает эксперт в области здравоохранения Сергей Кравченко.
Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что в 2006 году в Украине насчитывалось 220 тысяч врачей, а сейчас эта цифра уменьшилась до 160 тысяч специалистов.
Минздрав под громкими лозунгами "Внедрение в Украине западных доказательных протоколов лечения стало реальностью!" и "Это большая победа для врачей и пациентов" занимается очковтирательством, считают эксперты.
Реформы Минздрава нацелены на то, чтобы получить в свои руки распределение медицинской субвенции, которая является единственной действующей госгарантией перед населением в области здравоохранения, считает Сергей Кравченко.
Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что на данном этапе в ручном режиме осуществляется перераспределение на фармацевтическом рынке по нескольким нозологиям и лечебным препаратам.
Ульяна Супрун и ее команда имитируют бурную деятельность по реформированию системы здравоохранения, а ее истинная цель — уничтожить остатки безоплатной системы медпомощи и системы Семашко, считает эксперт Сергей Кравченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".