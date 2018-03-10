наверх
10.03.201808:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сергей Кравченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Медицинский работник. Архивное фото
    Как Украина прозевала эпидемию кори, за которую никто не ответит
    07:43 15.12.2017
    2254Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Опасная болезнь косит украинцев. Число инфицированных стремительно растет. Корь - чрезвычайно опасное и заразное вирусное заболевание и страшна осложнениями. Родители напуганы, а Минздрав призывает к вакцинации.
    Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины
    Кравченко о медицине на селе: произвол - это не спасение и не лечение
    14:22 29.07.2017
    1380Медреформа или медицинский геноцид?
    Законодательные инициативы парламентско-правительственных авантюристов по "реформированию" системы здравоохранения приведут, в первую очередь, к уничтожению сельского населения Украины, считает эксперт в области здравоохранения Сергей Кравченко.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    Год Супрун. Год цинизма, лжи и дешевого пиара
    10:22 27.07.2017
    12901Медреформа или медицинский геноцид?
    За год работы в должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в глазах украинцев превратилась из человека, на которого возлагались огромные надежды, в "доктора Смерть".
    Кравченко о парадоксах финансирования медицины в Украине. Видео
    "Мы катимся в тартарары". Эксперт о парадоксах финансирования медицины в Украине 
    17:00 18.05.2017
    868Медреформа или медицинский геноцид?
    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что в 2006 году в Украине насчитывалось 220 тысяч врачей, а сейчас эта цифра уменьшилась до 160 тысяч специалистов.
    Министерство здравоохранения Украины
    Медреформа и очковтирательство: опись-протокол, сдал-принял… отпечатки
    15:39 04.05.2017
    1748Медреформа или медицинский геноцид?
    Минздрав под громкими лозунгами "Внедрение в Украине западных доказательных протоколов лечения стало реальностью!" и "Это большая победа для врачей и пациентов" занимается очковтирательством, считают эксперты.
    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко
    Кравченко: Минздрав собирается растащить последний оплот здравоохранения
    16:31 25.03.2017
    6364
    Реформы Минздрава нацелены на то, чтобы получить в свои руки распределение медицинской субвенции, которая является единственной действующей госгарантией перед населением в области здравоохранения, считает Сергей Кравченко.
    Кравченко: в стране идет передел фармацевтического рынка в ручном режиме. Видео
    Кравченко: в стране идет передел фармацевтического рынка в ручном режиме 
    21:52 18.02.2017
    248Медреформа или медицинский геноцид?
    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что на данном этапе в ручном режиме осуществляется перераспределение на фармацевтическом рынке по нескольким нозологиям и лечебным препаратам.
    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко
    Кравченко: руководство Минздрава - это банда циничных лживых подонков
    09:55 08.02.2017
    16331Медреформа или медицинский геноцид?
    Ульяна Супрун и ее команда имитируют бурную деятельность по реформированию системы здравоохранения, а ее истинная цель — уничтожить остатки безоплатной системы медпомощи и системы Семашко, считает эксперт Сергей Кравченко.
    Пострадавший в больнице. Архивное фото
    Врачи бьют тревогу: онкобольные обеспечены медикаментами всего на три месяца
    16:56 14.01.2017
    2950Медреформа или медицинский геноцид?
    Несколько областных онкодиспансеров получили годовой запас медикаментов, закупленных по госпрограмме, со сроком годности всего 3 месяца, но главврачи опасаются обращаться за разъяснениями в Минздрав.
    Районный центр занятости в Черновицкой области
    Госслужба занятости: мы готовим работников под конкретных работодателей
    00:21 26.08.2015
    279Экономический кризис
    По словам заместителя председателя Государственной службы занятости Сергея Кравченка, новый законопроект о реформировании Государственной службы занятости поможет снять социальное напряжение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны