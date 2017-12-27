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    Жураковская: корь в Одессе – вот, где настоящая война

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших (17)

    (обновлено: )21201
    В 21 веке только в Одессе от контролируемой инфекции в течении короткого времени умирает 5 человек, приводит данные врач-инфекционист Наталья Жураковская. И это не предел, уверена она.
    Одесская городская инфекционная больница
    Думская.net

    РИА Новости Украина

    Врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Одесского национального медицинского университета Наталья Жураковская на своей странице в Facebook описала происходящее в Одесской инфекционной больнице.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская: корь коварна, смерть реальна

    По ее словам, новости оттуда – как с фронта, каждый день все "веселее".

    "Количество больных с корью переваливает за 1000, под корь перепрофилировано и добавлено еще 2 отделения к уже существующему. Каждый день в больницу с диагнозом "корь" поступает от 8 до 12 человек. Умерли 5 человек – 2 взрослых 44 и 47 лет и трое детей 2 и 4 и 17!" – сообщила Жураковская. 

    Она предлагает хоть на секунду поставить себя на место этих родителей! 

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    "Им всю оставшуюся жизнь жить с мыслью, что они могли защитить своего ребенка и не сделали этого… И пока на соседней "ветке" коллеги обсуждают необходимость 3 вакцины контингентам риска (врачи, учителя), на других ветках в полный рост и всерьез обсуждают "фарм. мафию", "всемирный заговор" и "аутизм"…", – написала врач. 

    Жураковская призывает очнуться.

    Евгения Менжулина
    Голос Столицы
    Вспышка кори: чем опасны осложнения?

    "В 21 веке в ОДНОМ всего лишь городе от контролируемой инфекции в течении короткого времени умирает 5 человек! И уверяю вас – это не предел! Не хотите вакцинировать ребенка? Думаете, что вас это не коснется? Это, конечно, ваша жизнь и ваш выбор, но и ответственность тоже ваша!" – подчеркнула врач.

    К сожалению, продолжает она, менталитет нашего народа не истребим: "Пока гром не грянет – мужик не перекрестится!"

    "Только мне бы очень НЕ ХОТЕЛОСЬ, чтобы этим "громом среди ясного неба" стали детские гробики во дворах, о которых уже так давно говорит Комаровский… Будьте разумны и здоровы! П.С. Пост отредактирован по этическим соображениям", – подытожила Наталья Жураковская.

    Скриншот с сайта Facebook

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