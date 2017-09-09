Эксперт: разгул кори – плата украинцев за отказ от вакцин

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. В Украине — эпидемия кори. Уровень заболеваемости этим недугом вырос в более чем сто раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают в Минздраве.

По данным министерства, за семь месяцев текущего года зарегистрировали 1 386 случаев кори, тогда как в прошлом году их было всего 10. Больше всего больных корью — в Ивано-Франковской (637 случаев) и Одесской (526 случаев) областях. Причем в Одесской области двое детей умерли от осложнений после кори. А в Киеве статистика ухудшилась в пять раз по сравнению с 2016-м.

В чем причины такого всплеска заболеваемости, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

"Для кори характерны вспышки каждые два-четыре года. Для этого вирусного заболевания это — не новость. Но дело в том, что у нас отсутствует иммунизированная прослойка населения, достаточно распространенный отказ от вакцин породил стерильный иммунитет, нестойкий к данному вирусному заболеванию. Поэтому не только наши дети, но и взрослые очень чувствительны к этому вирусу и заболевание переносят в достаточно тяжелых формах", — рассказала медик.



