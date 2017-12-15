Вспышка кори: чем опасны осложнения?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Вспышка кори в Украине продолжается. В Министерстве здравоохранения сообщают о более двух тысяч больных. Отмечается, что самые высокие показатели заболеваемости — в западных регионах страны и в Одесской области, болезнь постепенно распространяется и на другие регионы.

По словам специалистов, преимущественно болеют дети, но корь не так уж редко поражает и взрослых. В связи со вспышкой в Минздраве продолжили кампанию по усиленной вакцинации до конца текущего года. За сентябрь-ноябрь успели привить лишь половину детей.

Чем вызвана вспышка кори и какие могут быть последствия осложнений болезни в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Чем обусловлена эта вспышка заболеваемости корью? Почему именно сейчас и какие предпосылки были?

— Не устану повторять, что корь имеет волновое течение. То есть, есть период максимальной заболеваемости, и есть период, когда заболеваемость спадает. Все это связано и с особенностями вируса, но также немаловажен и уровень вакцинации населения.

Ранее в Минздраве сообщали, что Украина имеет самый низкий уровень вакцинации против кори в мире.

— На самом деле, мы не одни такие, кто в этом вопросе занимаем последние места. С нами еще Румыния, Греция. Там тоже низкий уровень вакцинации. На сегодняшний день эти страны европейского содружества тоже на первом месте по уровню заболеваемости. Анализ, проведенный там, тоже показал абсолютно прямую зависимость с отсутствием активного иммунитета у заболевших.

Насколько действенна вакцина против кори?

— Наш календарь – это вакцинация в детском возрасте и ревакцинация во взрослом возрасте, если не была правильно проведена вакцинация согласно детскому календарю. Детский календарь – это в год и в шесть лет. Взрослые вакцинируются, если не была проведена вакцинация в год и в шесть лет. Взрослым достаточно одной дозы вакцины, у детей двойная ревакцинация идет.

Какие последствия возможны после вакцинации? Этот иммунитет защищает от заболевания?

— Коревой и краснушный иммунитеты сохраняются пожизненно как после активной вакцинации, так и после перенесенного заболевания. То есть повторно заразится корью — конечно, все возможно в этой жизни — это казуистика. В принципе, человек, переболевший однажды корью, второй раз уже не переболеет. Точно так же если привитый человек заболеет, что будет связано с падением иммунной активности, заболевание пройдет в стертой, неактивной форме, без особых осложнений. Это то, что касается иммунизации против кори.

Расскажите о симптомах кори. Чего не стоит делать, если подобные симптомы человек у себя обнаружил?

— Инкубационный период длится где-то в среднем от пяти до двенадцати дней. Человек уже заболел, он пока еще этого не ощущает, но он уже является вирусоносителем и может передать этот вирус в окружающую среду посредством выдыхания, то есть воздушно-капельным. В период разгара, это первые три-четыре дня высокой лихорадки, на третьи сутки появляются специфические высыпания. Самый яркий тому пример – это высыпания в ротовой полости: такие маленькие белые пятнышки, в основном, на внутренней стороне щеки с красной каемочкой. Они очень характерны именно для коревой сыпи. Дальше сыпь появляется на лице и постепенно опускается по всему телу – на грудь, спину, руки, ноги.

Симптомы у взрослых, детей отличаются?

— Они совершенно одинаковы. Единственное, возможно протекание заболевания и без сыпи. То есть, просто высокая лихорадка, температура 39-40, явление светобоязни, явление общей интоксикации, озноб, возможно, даже головные боли вплоть до тошноты, рвоты, возможно расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта. Но температура в среднем сохраняется три-пять дней, затем уже идет на спад и сама температура, и высыпания. Они исчезают потом бесследно. Если хороший иммунитет, хорошая защита у человека, то, в принципе, заболевание идет на спад и он выздоравливает. Но, к сожалению, осложнения опасны присоединением вторичной бактериальной микрофлоры.

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Насколько глобальными могут быть последствия осложнения?

— Самое страшное, чего мы опасаемся – это коревой энцефалит. Это воспаление головного мозга, вызванное вирусом кори. Также возможно воспаление сердечной мышцы, вызванное вирусом кори, остальное менее глобальное.

Чего не стоит делать? Что следует делать с собой, чтобы не довести до чрезвычайных последствий?

— Не надо мазать сыпь раствором зеленки. Это не ветрянка. Вообще с сыпью нежелательно что-либо делать, если не хотите потом тяжелых косметических последствий. Она пройдет самостоятельно. Личная гигиена в помощь.

Стоит обращаться в поликлинику?

— Желательно, конечно, ограничить посещения куда-либо, чтобы не инфицировать окружающих и не подхватить еще что-то дополнительно, потому что иммунитет на нуле при вирусной инфекции. Желательно вызвать врача на дом, по возможности, взять больничный лист, если это активный работающий человек. Нужно оградиться максимально от контактов, принять горизонтальное положение на первых три-четыре дня, максимально подкисленное питье. Специфического лечения кори нет, все симптоматическое. Вот болит голова, что раньше помогало? Цитрамон. Хорошо, пожалуйста. Высокая температура? Жаропонижающие.

Корь поражает и взрослых, и детей?

— Да. Весь вред этой инфекции в том, что она поражает и взрослое население, причем еще более активно, чем детское. А все детские инфекции для взрослого населения проходят всегда в более тяжелой форме.

Есть шансы преодолеть вспышку и как дальше бороться?

— Единственный шанс побороть такое инфекционное заболевание – это активная иммунизация. И чем активнее и быстрее она проведется, тем больше население будет заинтересовано в прививании. Таким образом, побороть эпидемию будет легче и быстрее. Но не все так просто. Иммунитет возникает не сразу. Надо выдержать какой-то период, поэтому это вопрос глобальной государственной политики. Желательно весь год этим заниматься, а не здесь и сейчас. Если мы осуществляем активные мероприятия здесь и сейчас, это еще не значит, что завтра корь уйдет. Она будет циркулировать среди населения, но с меньшей активностью, а задумываться о вакцинации надо постоянно.

К слову, в ноябре сообщалось, что уровень заболеваемости корью в Украине вырос в 70 раз.

Доктор медицинских наук Алла Мироненко ранее сообщила, что у украинцев нет денег на вакцинацию.