В Николаевской области вспышка опасного заболевания среди детей

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Николаеве и Николаевской области корью заразились 15 человек, из которых семеро детей.

По информации Управления здравоохранения городского совета Николаевского горсовета, в центрах первичной медико-санитарной помощи города вакцины присутствуют в полном объеме, сообщает nikolaev24.com.ua.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали 53 случая кори, а в прошлом году за этот период заболели только двое.

Из всего числа людей, которые заболели корью, 1804 – это дети до 17 лет. Наиболее уязвимые возрастные группы детей – до 1 года, 1-4 лет и 5-9 лет.