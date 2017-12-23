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    Общество

    В Николаевской области вспышка опасного заболевания среди детей

    (обновлено: )25511
    В Николаеве и Николаевской области фиксируется подъем заболеваемости корью, а власти сообщают, что в центрах первичной медико-санитарной помощи города вакцины присутствуют в полном объеме.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Николаеве и Николаевской области корью заразились 15 человек,  из которых семеро детей.

    По информации Управления здравоохранения городского совета Николаевского горсовета, в центрах первичной медико-санитарной помощи города вакцины присутствуют в полном объеме, сообщает nikolaev24.com.ua.

    Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали 53 случая кори, а в прошлом году за этот период заболели только двое.

    Из всего числа людей, которые заболели корью, 1804 – это дети до 17 лет. Наиболее уязвимые возрастные группы детей – до 1 года, 1-4 лет и 5-9 лет.

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