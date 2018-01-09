Число заболевших корью в Киеве растет

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Киеве по ситуации на 9 января зарегистрировано 54 случая кори, из них 43 случая среди детей.

"По предварительным данным почти все больные были не привиты против кори из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников 21 случай. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы", — сообщает Госпотребслужба Киева.

Установлено, что более 20 больных с 22.12.2017 по 30.12.2017 посещали цирк "Кобзов", среди работников которого 26.12.2017 года зарегистрирован случай кори.

Специалисты отмечают, что в 2017 году начался очередной подъем заболеваемости корью. Заболело 87 человек, в т. ч. 63 ребенка, тогда как в 2016 году было зарегистрировано только 2 случая. Заболеваемость регистрировалась как в виде вспышек, так и спорадических случаев. Среди всех больных 86% не были привиты против кори.

Напомним, что в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.