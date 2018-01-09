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    Киев

    Число заболевших корью в Киеве растет

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших (22)

    (обновлено: )14310
    В Госпотребслужбе сообщили, что почти все больные были не привиты против кори из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп.
    Шприц и таблетки. Архивное фото
    GARO/PHANIE/EAST NEWS

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Киеве по ситуации на 9 января зарегистрировано 54 случая кори, из них 43 случая среди детей.

    Специализированная медико-санитарная часть №14 в городе Смела
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корь "косит" украинских детей похлеще войны

    "По предварительным данным почти все больные были не привиты против кори из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников 21 случай. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы", — сообщает Госпотребслужба Киева.

    Установлено, что более 20 больных с 22.12.2017 по 30.12.2017 посещали цирк "Кобзов", среди работников которого 26.12.2017 года зарегистрирован случай кори.

    Специалисты отмечают, что в 2017 году начался очередной подъем заболеваемости корью. Заболело 87 человек, в т. ч. 63 ребенка, тогда как в 2016 году было зарегистрировано только 2 случая. Заболеваемость регистрировалась как в виде вспышек, так и спорадических случаев. Среди всех больных 86% не были привиты против кори.

    Напомним, что в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

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