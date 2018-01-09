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    Киев

    Дети заразились корью в цирке в центре Киева - соцсети

    (обновлено: )43620
    Как сообщила мама одного из заболевших детей, симптомы заболевания у всех детей появились 29-31 декабря 2017 года. Женщина призывает срочно закрыть цирк "Кобзов" на карантин.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

    Мать одного из заболевших написала в Facebook, что заражение детей произошло именно в цирке.

    "Я нахожусь в детской инфекционной больнице Киева по адресу ул. Дегтяревская, 23 с диагнозом корь. Все бы ничего, с кем не бывает. Все дети, находящиеся с нами в палате (бокс №1) побывали в оном и том же месте! Цирк "Кобзов" на Контрактовой площади! Все дети разного возраста с тем же диагнозом не зависимо привитые или нет", — написала она.

    facebook.com/tatiana.klishyna
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"

    По ее словам, симптомы заболевания у всех детей появились 29-31 декабря 2017 года.

    facebook.com/tatiana.klishyna
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"

    Также ей стало известно от работников больницы, что имеются и другие палаты с детьми, заболевшими корью после посещения цирковых представлений.

    Она призывает срочно закрыть цирк "Кобзов" на карантин.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

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