Дети заразились корью в цирке в центре Киева - соцсети

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

Мать одного из заболевших написала в Facebook, что заражение детей произошло именно в цирке.

"Я нахожусь в детской инфекционной больнице Киева по адресу ул. Дегтяревская, 23 с диагнозом корь. Все бы ничего, с кем не бывает. Все дети, находящиеся с нами в палате (бокс №1) побывали в оном и том же месте! Цирк "Кобзов" на Контрактовой площади! Все дети разного возраста с тем же диагнозом не зависимо привитые или нет", — написала она.

facebook.com/tatiana.klishyna В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"

По ее словам, симптомы заболевания у всех детей появились 29-31 декабря 2017 года.

facebook.com/tatiana.klishyna В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"

Также ей стало известно от работников больницы, что имеются и другие палаты с детьми, заболевшими корью после посещения цирковых представлений.

Она призывает срочно закрыть цирк "Кобзов" на карантин.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.