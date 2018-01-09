Власти Киева назвали количество детей, заразившихся корью

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. С начала 2018 года в Детскую инфекционную больницу столицы с диагнозом корь госпитализированы 16 детей, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

"Сегодня в Детской инфекционной больнице находится 16 детей, которым поставлен диагноз корь. Все они поступили в медицинское учреждение в этом году. Им оказывается необходимая врачебная помощь", — цитирует УНН Департамент.

Напомним, что в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.