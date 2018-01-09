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    Киев

    Власти Киева назвали количество детей, заразившихся корью

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших (21)

    (обновлено: )38903
    В Детской инфекционной больнице находится 16 детей, которым поставлен диагноз корь, они поступили в медицинское учреждение в этом году.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. С начала 2018 года в Детскую инфекционную больницу столицы с диагнозом корь госпитализированы 16 детей, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

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    "Сегодня в Детской инфекционной больнице находится 16 детей, которым поставлен диагноз корь. Все они поступили в медицинское учреждение в этом году. Им оказывается необходимая врачебная помощь", — цитирует УНН Департамент.

    Напомним, что в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

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