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    Общество

    Минздрав: отказ от прививок привел к тысячам случаев заболевания корью

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    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших (23)

    (обновлено: )60420
    Только за 11 месяцев минувшего года в Украине зафиксировано более 3300 случаев заболевания корью, несмотря на то, что прививка от опасного заболевания есть во всех регионах страны.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Украине за 11 месяцев 2017 года корью заболели 3382 человек, в большинстве случаев — из-за отказа прививок, сообщает  пресс-служба Министерства здравоохранения.

    Специализированная медико-санитарная часть №14 в городе Смела
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корь "косит" украинских детей похлеще войны

    "2017-й год неприятно отличился в Украине вспышкой кори, опасного заболевания, которое вполне можно было предотвратить, если бы все вовремя получили свои прививки. Вместо этого за 11 месяцев корью заболели 3382 человек", — отмечают в Минздраве.

    По данным министерства, что качественная и безопасная вакцина, квалифицированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), есть в наличии во всех регионах Украины.

    На сайте Минздрава эксперт UNICEF Ukraine по здравоохранению Екатерина Булавинова в связи со вспышкой кори призвала всех пройти вакцинацию: "Призываю всех взрослых найти время на себя уже в январе и получить необходимые вам прививки — дифтерия, столбняк, гепатит В, корь и другие. Обещаю начать вакцинацию от гепатита В уже в этом месяце. Присоединяйтесь!".

    РИА Новости
    Карта распространения кори. Инфографика

    Напомним, с начала 2018 года в Детскую инфекционную больницу Киева с диагнозом корь госпитализированы 16 детей, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА. Мать одного из заболевших сообщила, что перед попаданием на больничную клинику посетила цирк в центре столицы. Ее сын был привит, однако все равно подхватил корь.

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