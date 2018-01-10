Минздрав: отказ от прививок привел к тысячам случаев заболевания корью

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Украине за 11 месяцев 2017 года корью заболели 3382 человек, в большинстве случаев — из-за отказа прививок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"2017-й год неприятно отличился в Украине вспышкой кори, опасного заболевания, которое вполне можно было предотвратить, если бы все вовремя получили свои прививки. Вместо этого за 11 месяцев корью заболели 3382 человек", — отмечают в Минздраве.

По данным министерства, что качественная и безопасная вакцина, квалифицированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), есть в наличии во всех регионах Украины.

На сайте Минздрава эксперт UNICEF Ukraine по здравоохранению Екатерина Булавинова в связи со вспышкой кори призвала всех пройти вакцинацию: "Призываю всех взрослых найти время на себя уже в январе и получить необходимые вам прививки — дифтерия, столбняк, гепатит В, корь и другие. Обещаю начать вакцинацию от гепатита В уже в этом месяце. Присоединяйтесь!".

РИА Новости Карта распространения кори. Инфографика

Напомним, с начала 2018 года в Детскую инфекционную больницу Киева с диагнозом корь госпитализированы 16 детей, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА. Мать одного из заболевших сообщила, что перед попаданием на больничную клинику посетила цирк в центре столицы. Ее сын был привит, однако все равно подхватил корь.