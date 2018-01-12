Инфекционист: от кори нет страховки

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве корью заболели уже 54 человека. Среди них — 43 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве. Там также отметили, что симптомы болезни у большинства людей появились после посещения одного из массовых мероприятий. К тому же, в Госпродпотребслужбе отмечают, что почти все заболевших не были привиты против кори, поскольку отказались от прививки. Специалисты отмечают, что в 2017 году начался очередной рост заболеваемости, причем во всех регионах Украины.

Можно ли защититься от кори, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила инфекционист Евгения Менжулина.

Голос Столицы Евгения Менжулина

С чем связана вспышка заболеваемости корью?

— Во-первых, эта новость о том, что все сходили на мероприятие, все переболели. Давайте по честному: у нас идет эпидемия. Об этом говорится всю осень и начало зимы. Уважаемые родители, подумайте же вы немножко своими головушками, не водите вы своих детей на массовые мероприятия: на катки, в цирки, на шопинг не берите с собой, пожалуйста. Почему-то, когда карантин в школе, лучшее место препровождения свободного времени детей у нас сразу же кино, какие-то "Макдональдсы" и так далее. Не надо этого делать. У вас есть улица, у вас есть прогулочное время, у вас есть дом. Пожалуйста, занимайтесь детьми. Не водите детей никуда на момент эпидемии инфекционных заболеваний. Опять же, не привиты были дети, отсюда — все последствия. А не привиты были почему? Потому что не было государственного контроля над этим, потому что все отдано на самосуд родителям, поликлиникам и так далее.

В Украине каждый год такие эпидемии возникают? Есть ли какая-то периодичность?

— Конкретно касательно кори, то волновое течение характерно для коревой инфекции, и крайняя такая, достаточно тяжелая эпидемия, это был 2008, 2009, 2010 год, потом было небольшое затишье, 2012-2013 год небольшой эпидпорог был, и вот сейчас у нас опять имеется волна эпидповышения.

Каковы симптомы кори? Насколько она опасна?

— Если организм активно не привит, но иммунологически он достаточно сильный, то вирусные заболевания должны пройти без осложнений, и через одну-две недели человек должен стоять в строю. Он переносит это заболевание с высокой лихорадкой, с катаральными явлениями, такими как насморк, кашель, боль в ушах, в горле, высыпание… потом высыпание проходит, дальнейшая симптоматика тоже вылечивается, и человек обратно выздоравливает и уже иммунитет у него формируется на всю оставшуюся жизнь, повторно корью он не заразится. Если же человек был привит, при этом он по хроническим заболеваниям не отягощен, в таком случае он может инфицироваться корью, но заболевание может пройти вообще в стертой форме в виде какого-то легкого недомогания, температуры может даже и не быть, или это 37 градусов, и все. Даже может не быть высыпания.

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Если же человек отягощен хроническими заболеваниями, ребенок, который болен с рождения, или же уже взрослый человек, у которого за период его жизни скопилась и сердечно-сосудистая недостаточность, и легочные болезни, и сахарный диабет, здесь заболевание будет протекать крайне тяжело, с возможным развитием тяжелых коревых пневмоний, тяжелых коревых панкреатитов, и дальнейших проявлений — где ослаблен какой орган, соответственно, он будет поражаться вирусом.

То есть не так страшна корь, как осложнения во время болезни?

— Совершенно верно, любое вирусное заболевание всегда опасно своими осложнениями.

Корь передается воздушным путем, то есть в большом скоплении людей?

— Да, ей присуща высокая контагиозность. То есть даже если загрязнена поверхность, например, человек, грубо скажем, чихнул на стол, а кто-то рядом прошел, коснулся этого стола и потер себе нос, или съел бутерброд этой рукой. Можно считать, что вирусная какая-то часть уже попадет в организм человека.

Как кроме прививки можно защитить организм от кори?

— Необходим режим питания, гигиены, исключить массовые мероприятия в эпидсезон. Свежий воздух, пожалуйста, гуляйте на улице. Но посещать густонаселенные места — не рекомендуется.

Что касается прививок, то была информация, что есть определенные специфические препараты, которых в стране не хватало. Против кори хватает вакцин?

— На данный момент по коревым вакцинам у нас дефицитного звена не наблюдается. Но то что касалось раньше, почему дети раньше не были привиты, плюс качество вакцинального материала, оно, конечно достаточно спорное, и не всегда можно советовать вакцину против кори, которая пришла к нам по линии третьей помощи странам пятнадцатого мира. Поэтому вопрос такой… государственной сложности и на ответственности как родителей, так и вообще людей, которые принимают иммунобиологические препараты.

РИА Новости Карта распространения кори. Инфографика

Человек, который один раз переболел корью, уже имеет иммунитет и повторно не сталкивается с этим заболеванием в жизни?

— По законам жанра, да. По правилам инфекционных болезней, корь относится к такому заболеванию, что переболев раз — не болей больше никогда. Но медицина — наука неточная. Варианты повторного заражения и заболевания корью возможны. Ровно как и ветряной оспой. Поэтому все очень неоднозначно, и надо следить за течением заболевания даже у ранее переболевшего корью человека.

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Тем временем, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" заявил, что говорить о вспышке кори в Украине — рано. По его словам, с 10 января в столице будут проходить мероприятия по выявлению в школах и детских садах непривитых от кори детей и отстранению их от учебного процесса.