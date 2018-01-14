В Украине свирепствует корь: новые очаги, изоляция непривитых

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Детей и взрослых в Украине массово "косит" корь: заболели уже 4782 человек, шестеро умерли.

В клиниках целые боксы заполнены больными. Вспышки кори зафиксированы в 17 регионах, а единичные случаи по всей стране. Самые высокие показатели заболевания в Ивано-Франковской области — 1344, Одесской — 1256 и Закарпатской — 637.

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Правда, вот и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что эпидемии кори в Украине нет.

"Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда будут люди вокруг вас больны, поэтому надо иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет", — уверяет Супрун.

Печальней всего, что наиболее уязвимы дети. Как известно, корь – одна из главных причин детской смертности.

Во избежание новых вспышек инфекции, в некоторых городах местные власти решили продлить школьные каникулы и не пускать не привитых детей в школы.

В то же время врачи призывают родителей к вакцинации, подчеркивая: иногда и вакцинированные могут заболеть, но в легкой форме.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор Ольга Голубовская напоминает родителям, что корь — тяжелое инфекционное заболевание, имеющее ряд осложнений. Кроме того, корь очень заразна, практически все, кто сталкивается с вирусом и не имеет иммунитета, болеет. "Поэтому лучше без паники, решайте с вашими докторами индивидуально целесообразность вакцинации, и обращайтесь вовремя к врачу при повышении температуры тела 38 градусов и выше для своевременной постановки диагноза, особенно непривитые и группы риска", — призывает она.

Аналогичного мнения придерживается и семейный доктор, врач-педиатр Владислав Ващенко. При этом он делает неутешительные прогнозы: в Украине начинаются вспышки тех заболеваний, о существовании которых давно забыли (краснухи, полиомиелита).

"Когда вводят прививочную, живую ослабленную вирусную инфекцию кори, может наблюдаться прививочное коревое заболевание. Оно протекает очень и очень просто, и безопаснее. А некоторые мамы услышали про это и отказываются. Доктора некоторые, я даже не понимаю их тактику, не понимаю их логику, почему этого не делать, почему не задуматься о будущем? Сейчас начинаются вспышки тех заболеваний, которые мы уже начали забывать, что такие существуют. Проблема в том, что раньше один ребенок на тысячу умирал. Часто заболевание проходило мимо, потому что был хороший, высокий иммунитет…", — считает он.

Киев

По состоянию на 12 января в Киеве количество больных корью возросло до 74 человек, среди которых 57 детей и 17 взрослых. Об этом сообщает Госпродпотребслужба со ссылкой на данные городского лабораторного центра Минздрава.

Болеют дети разных возрастных групп, но больше всего — в возрасте 5-9 лет (46,5%).

Во избежание дальнейшего распространения заболевания, киевские власти приняли решение не пускать не вакцинированных детей в школы. Как сообщил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, к занятиям не будут допускать также детей, у которых отсутствует справка о прививке или справка, что ребенок переболел корью.

Как пишут СМИ, после такого решения властей в столице начался настоящий бум на прививки. В течение одного дня вакцинировали от кори в пять раз больше детей, чем обычно, сообщали ТСН.

В настоящее время детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой, один флакон которой рассчитан на двоих пациентов. Срок годности препарата истекает в 2019 году, вакцину после открытия хранят в холодильнике со специальным температурным режимом не дольше 6 часов.

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Тем временем, скандал из-за кори вокруг всем известного цирка "Кобзов" обрастает все новыми подробностями.

10 января стало известно, что КГГА временно запретила работу цирка "Кобзов" в связи со вспышкой кори. Решение о прекращении работы принято на 1 месяц.

Однако уже 12 января СМИ писали, что цирк работает и продолжает продавать билеты в Киеве, несмотря на запрет. В комментарии "Громадському радио" владелец цирка Николай Кобзов заявил, что не получал ни одного официального документа с требованием прекратить работу. По его мнению, оснований для закрытия цирка на Контрактовой площади нет.

По его словам, ни один работник цирка в Киеве корью не болел, случай заболевания инфекцией был выявлен лишь в Черновцах.

В то же время руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что имеет официальное письмо от КГГА о прекращении продажи билетов цирком с 11 января. В случае невыполнения предписания цирку будет угрожать уголовная ответственность.

Одесса и Одесская область

Не успел начаться Новый год, а Одесскую область потрясла новая трагическая новость: от кори в Белгород-Днестровском районе умер 5-летний мальчик. Это первая жертва кори в Одесской области в 2018 году и шестая — с начала вспышки заболевания в регионе.

"Все летальные случаи связаны с поздним обращением к медикам", — заявлял директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный.

С начала года в Одессе и Одесской области зафиксировано 122 новых случая заболевания корью, 69 из них — дети.

По состоянию на 9 января на лечении в Одессе — 112 больных, из них — 75 детей.

11 января облгосадминистрация решила, что не привитых детей не будут пускать в школу и детсады. В Одессе из-за кори решили на неделю продлить зимние каникулы — до 21 января.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске из-за высокого уровня заболевания корью также продлили каникулы в школах до 22 января.

По состоянию на прошлую неделю в Ивано-Франковске было зарегистрировано 1266 больных.

Новые очаги

В то же время за минувшую неделю новые очаги кори были выявлены еще в двух областях — Сумской и Херсонской.

В Сумской области семь человек заболели корью, сообщил начальник регионального управления здравоохранения Сергей Бутенко.

"Относительно ситуации с заболеваемостью корью в Сумской области: за последнее время заболели 7 человек, из них 4 детей, что не больше (показателей) за аналогичные периоды предыдущих лет", — сообщил чиновник в Facebook.

По словам Бутенко, 90% детей вовремя вакцинированы, а самой вакцины достаточно во всех лечебных учреждениях области.

В Херсонской области лабораторно подтверждены симптомы у двоих взрослых, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава. Кроме того, корь подозревают еще у шестерых больных, двое из которых не делали прививку.

Черновицкая область

По состоянию на 12 января в Черновицкой области почти полтысячи человек заболели корью. Среди заболевших — 372 детей и 96 взрослых. У детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 23 случая кори, самому младшему — 2 месяца. Самому старшему больному 52 года.

При этом у 11 больных зарегистрированы осложнения — пневмонии и один случай кори у беременной.

Львовская область

Во Львовской области, по информации медиков, корью заболели 35 человек, большая часть из которых госпитализированы.

По состоянию на 11 января из медучреждений выписали 23 человека, на стационарном лечении остается 7 пациентов.

Все госпитализированные являются сотрудниками ООО "Фуджикура", что в селе Пидрясне Львовской области.

Закарпатье

На Закарпатье в поселке городского типа Среднее буквально за два дня 43 ребенка попали в больницу из-за кори.

Местный житель пгт Среднее рассказал ТСН, что пока ни школы, ни детские сады не закрыты и работают в привычном режиме.

Причины и печальные последствия

Вспышка кори в Украине, к сожалению, не является неожиданной. Но в нашем случае принцип "предупрежден — вооружен" не сработал.

В Минздраве как всегда говорят, что главная причина — низкий уровень вакцинации. Однако не стоит всю вину за то, что в Украине свирепствует инфекция, возлагать лишь на родителей. В Минздраве признали, что количество отказов не превышает 7,4%. Но проблема заключается и в низком охвате усиленными мерами по иммунизации детей старшего возраста, а в отдельных регионах Украины нет достаточного количества вакцин КПК.

Бурная деятельность украинского Минздрава, по мнению экс- зампредседателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса, не более чем имитация работы — если бы у нее был результат, то не возникало бы вопросов, почему в Украине происходят подобные вспышки заболевания. "Корь в Украине должна была быть ликвидирована еще в 2009 году, но тогда вмешались политики и развернули антивакцинальную кампанию, провалили масштабную вакцинацию против кори, и Украина не получила статус страны, свободной от кори.…Но если в 2009 году была антивацинальная кампания, и поняли, что ошибались, то теперь другая причина — управленческий паралич, поскольку все профессионалы либо работают за границей, либо ушли в другие сферы. Поэтому вроде бы и вакцина есть, но население не знает — нужно вести работу и на первичном звене, организовывать вакцинацию", — констатировал он.

По материалам из открытых источников интернет