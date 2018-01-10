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    Киев

    В Киеве временно запретили работу цирка, в котором произошла вспышка кори

    (обновлено: )5201
    В связи с тем, что сотрудники цирка "Кобзов" несистематически проходят медосмотры, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
    Цирковое представление. Архивное фото
    vgorode

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация временно запретила работу цирка "Кобзов" в связи со вспышкой кори. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передают "Українські новини".

    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna
    Цирк — клоуны — больница. Корь шагает по стране

    "В данном заведении есть один заболевший. Он заболел еще в декабре. В связи с тем, что сотрудники данного заведения несистематически проходят медосмотры, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева", — сказал он.

    Как уточняется, на данный момент принято решение о прекращении работы на 1 месяц.

    Напомним, что в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

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