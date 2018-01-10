Школьников Киева не пустят на уроки без прививок от кори

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В киевские школы и детские сады не будут пускать детей, которые не прошли вакцинацию против кори. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, Поворозник заявил, что всех школьников необходимо проверить на наличие необходимых прививок. Также он добавил, что к занятиям не будут допускать детей, у которых отсутствует справка о прививке или справка о том, что ребенок переболел корью.

"В детских коллективах нужно провести проверку детей на наличие прививок от кори. И дети, у которых такие прививки отсутствуют, или отсутствуют соответствующие справки о том, что ребенок переболел корью и у него есть иммунитет, или же такому ребенку противопоказаны прививки, допускаться к занятиям в школах не будут", — сказал Поворозник.

В то же время объявлять карантин в связи с заражениями корью пока не планируют.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.