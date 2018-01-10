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    Киев

    Школьников Киева не пустят на уроки без прививок от кори

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    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших (26)

    (обновлено: )14503
    Как отмечается, в детских коллективах нужно провести проверку детей на наличие прививок от кори. И дети, у которых такие прививки отсутствуют, допускаться к занятиям в школах не будут.
    Школьник с букварем у доски
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В киевские школы и детские сады не будут пускать детей, которые не прошли вакцинацию против кори. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna
    Цирк — клоуны — больница. Корь шагает по стране

    Так, Поворозник заявил, что всех школьников необходимо проверить на наличие необходимых прививок. Также он добавил, что к занятиям не будут допускать детей, у которых отсутствует справка о прививке или справка о том, что ребенок переболел корью.

    "В детских коллективах нужно провести проверку детей на наличие прививок от кори. И дети, у которых такие прививки отсутствуют, или отсутствуют соответствующие справки о том, что ребенок переболел корью и у него есть иммунитет, или же такому ребенку противопоказаны прививки, допускаться к занятиям в школах не будут", — сказал Поворозник.

    В то же время объявлять карантин в связи с заражениями корью пока не планируют.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

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