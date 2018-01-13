После кори ждите заболевания пострашнее - врач

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Без прививки от кори ребенка теперь не пустят в школу и садик. К занятиям в киевских детских учреждениях допустят только привитых детей или тех, кто уже переболел корью. Замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил, что на такой беспрецедентный шаг киевские чиновники пошли, чтобы избежать дальнейшего распространения этого чрезвычайно заразного инфекционного заболевания. В первую очередь они инициируют массовую проверку состояния здоровья всех детей в столице. Исключение сделают только для тех, у которых есть справка о противопоказании к вакцинации.

Подробнее о том, почему необходимо вакцинировать детей от кори, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал семейный доктор, врач-педиатр Владислав Ващенко.

Поможет ли такое радикальное решение, как требование обязательной вакцинации, снизить рост заболеваемости инфекционными болезнями?

— Я с этим очень согласен, потому что пришло то время, когда все-таки педиатры просили мам провести вакцинацию, предупреждали, что могут быть вспышки эпидемии, поэтому эти маневры и решение о том, что не будут допускаться к занятиям дети, которые не переболели и у которых нет прививки от кори, правильное. Потому была эпидемия краснухи. Пришла эпидемия кори. Чего ждать дальше? Страшно подумать. Поэтому я полностью согласен с ними.

Почему среди тех, кто против вакцинации, есть даже врачи?

— Когда вводят прививочную, живую ослабленную вирусную инфекцию кори, может наблюдаться прививочное коревое заболевание. Оно протекает очень и очень просто, и безопаснее. А некоторые мамы услышали про это и отказываются. Доктора некоторые, я даже не понимаю их тактику, не понимаю их логику, почему этого не делать, почему не задуматься о будущем? Сейчас начинаются вспышки тех заболеваний, которые мы уже начали забывать, что такие существуют. Проблема в том, что раньше один ребенок на тысячу умирал. Часто заболевание проходило мимо, потому что был хороший, высокий иммунитет. Проблема в том, что у кори — быстрое распространение и очень частые осложнения. То есть, не так страшна корь, как она слишком быстро и резко садит иммунитет. И после осложнений возникают проблемы. Возникают проблемы у нас с легкими, очень часто бывают коревые пневмонии. Возникают проблемы с глазами, потому что поражение возникает в момент попадания вируса на слизистую. И уже более серьезные осложнения есть, коревые энцефалиты, более серьезные, которые действительно приводят к летальным случаям. И это нужно делать, нужно об этом задуматься, это правильное решение КГГА.

Почему возникла именно проблема с корью в последнее время?

— Это не только с корью. Была эпидемия и краснухи, была эпидемия полиомиелита. Вот пришла корь. Просто сейчас возникают те ситуации, когда очень мало на душу населения привитых детей. А проконтактировать с ребенком, который заболел корью, это уже ближе к 100%, что ребенок, который не вакцинирован, заболеет. Из-за чего и возникает такая большая эпидемия.

В КГГА сказали, что от прививок будут освобождены только дети, у которых есть противопоказания к прививке от кори. Какие это могут быть противопоказания?

— В первую очередь тут идут неврологические противопоказания, например, если были какие-нибудь родовые травмы. В основном противопоказания прививкам дает невролог. Потому что на фоне иногда может возникать высокая температура. Т.е. осложнение может быть не так даже от прививки, как от высокой температуры. Аллергические реакции очень серьезные, которые даже доводили ребенка до анафилактического шока и это было зарегистрировано в медицинской документации. Все остальные, в принципе, переносят лабильно, то есть без проблем.

Нужно ли родителям вакцинироваться, или только детям?

— Ничего страшного не будет, если ранее они не были вакцинированы, и теперь провакцинируются. Вообще, вакцинация проходит в два этапа — когда ребенку 12 месяцев, и в шесть лет. Там есть такая трехкомпонентная прививка, которая называется КПК, т.е. корь, паротит, краснуха. Можете отдельно покупать, сейчас выбор есть такой, что вы можете сами купить эту вакцину и провести вакцинацию.

Может стоить запрещать и массовые мероприятия, посещение кружков и курсов?

— В принципе, кружки, курсы, если в небольшом коллективе, не являются опасной зоной. А вот опасной зоной являются большие массовые мероприятия, это, например, цирк, развлекательные комплексы, куда приходит масса людей. Конечно, под массовое поражение попадают детсады. Особенно государственного типа, где в группе может быть от 30 до 40 человек. Вот там изначально и начинается проблема эпидемии. То есть, кто-то туда принес — и понеслось.

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Сейчас безопасно делать прививку, когда эпидемия кори — в разгаре?

— Делать на всякий случай прививку не нужно. Нужно поднять свою медицинскую документацию, посмотреть, поскольку есть определенные медицинские документы, где прописаны все прививки, которые проводились ранее. Посмотреть, если вы это делали, тогда — без проблем, вам не надо больше ничего делать. Если вы ранее её не делали, можете провести. Единственное, что дети уже в более старшем возрасте, после 6 лет, если не проводили им прививки, то они немного сложнее их перенести. Например, могут быть скачки температуры.

Без прививки от кори ребенка не пустят в школу и садик. Как быть с тем, что справки о прививке можно спокойно купить у тех же докторов?

— За границей к ребенку не особо подойдет доктор, если видит в документации, что у него нет прививочного календаря. То есть, он стоит в зоне риска. И за границей доктора думают не только о пациентах, но и о себе. Потому что это — риск, поэтому на данном этапе надо вводить вакцинацию в обязательном порядке. Что же касается докторов, то это — на их совести.

Если медкарта потерялась, как доказать, что ребенок привит?

— Ребенок же все-таки находился на амбулаторном приеме — в определенной больнице по месту проживания. Вы можете сделать запрос, и там должна быть амбулаторная карточка или выписка из неё. Документация остается и сохраняется долго.

Решили родители вакцинировать ребенка и себя. Если ребенка — к педиатру, а куда идти взрослым и сколько это стоит?

— По поводу цены я не скажу, потому что производители — разные, но вакцины — идентичные. Так что это — на ваш выбор. Второе, по поводу вакцин, они есть в наших государственных больницах, и довольно неплохие, это выбор человека, чего он хочет. Кто-то любит иностранное, кто-то любит белорусское, кто-то любит польское, поэтому это просто на ваш выбор. А все они — идентичные и сделаны по одному критерию.

К слову, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в эфире "ГС" предупредил, что нежелание украинцев вакцинироваться от кори приведет к новым смертям. По его словам, первопричина вспышки кори в Украине — отсутствие вакцинации детей. Кроме того, иммунитет от кори — перекрестный и повторно заразиться вирусом — невозможно.