наверх
11.01.201819:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одесской области от кори умер пятилетний ребенок

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (35)

    (обновлено: )28801
    За 2018 в Одесской области вирус подхватили уже 122 человека, из них 69 детей. Это уже шестой случай смерти в регионе от кори.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок, сообщает региональное управление здравоохранения. 

    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna
    Цирк — клоуны — больница. Корь шагает по стране

    Это первая жертва кори в Одесской области в 2018 году и шестая — с начала вспышки заболевания в регионе.

    В 2018 Он стал шестой жертвой болезни с начала вспышки в Одесской области

    "В текущем году зарегистрирован один летальный случай – умер ребенок 5 лет в Белгород-Днестровском районе. Все летальные случаи связаны с поздним обращением к медикам", — приводит Oblvesti данные директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслава Полясного.

    Больше всего заболевших корью зарегистрировали в Одессе, Белгород-Днестровском, Лиманском, Захарьевском, Овидиопольском, Болградском, Беляевском районах.

    За 2018 в Одесской области вирус подхватили уже 122 человека, из них 69 детей.

    Рост заболеваемости корью также фиксируют среди медиков, педагогов, воспитателей – всего 129 человек.

    Читайте также: Без паники! Корь есть, но все под контролем

    Напомним, что в Киеве зарегистрировано с начала года более 50 случаев заболевания детьми корью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?