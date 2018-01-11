В Одесской области от кори умер пятилетний ребенок

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок, сообщает региональное управление здравоохранения.

Это первая жертва кори в Одесской области в 2018 году и шестая — с начала вспышки заболевания в регионе.

В 2018 Он стал шестой жертвой болезни с начала вспышки в Одесской области

"В текущем году зарегистрирован один летальный случай – умер ребенок 5 лет в Белгород-Днестровском районе. Все летальные случаи связаны с поздним обращением к медикам", — приводит Oblvesti данные директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслава Полясного.

Больше всего заболевших корью зарегистрировали в Одессе, Белгород-Днестровском, Лиманском, Захарьевском, Овидиопольском, Болградском, Беляевском районах.

За 2018 в Одесской области вирус подхватили уже 122 человека, из них 69 детей.

Рост заболеваемости корью также фиксируют среди медиков, педагогов, воспитателей – всего 129 человек.

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Напомним, что в Киеве зарегистрировано с начала года более 50 случаев заболевания детьми корью.