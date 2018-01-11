Отец погибшей от кори девушки обвинил медиков

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Отец погибшей от кори 17-летней девочки Сергей Гальчинский обвинил врачей в том, что они не предупредили горожан об эпидемии.

"21 декабря 2017 года у меня умерла дочь. Ей только исполнилось 17 лет и она умерла от двухстороннего воспаления легких как осложнение после заражения корью, причем были сделаны все прививки. Корью она заразилась в больнице, куда ее привезли по рекомендации врачей для бронхоскопии легких "чтобы не болела". О том что эпидемия кори гуляет с августа месяца, в больнице, естественно, никто не предупредил", — написал мужчина в Facebook.

По его мнению, в известность не поставили, потому что по статистике было рано называть это "эпидемией", или же нужны были деньги перед Новым годом.

По словам Гальчинского, лучше бы три года девочка сидела в одном классе, но была живой.

"Насколько я знаю, из 5 детей умерших вместе с моей дочкой в "статистику" внесли 2, в ином случае надо объявлять эпидемию, проводить поголовную вакцинацию и ставить все на карантин. Уважаемые родители! Прошу вас тысячу раз подумать, прежде чем отпускать детей в детский сад, школу и другие общественные места, потому что эта болезнь забирает жизни наших детей", — написал Гальчинский.

Facebook Сергей Гальчинский Скриншот с Facebook

Позднее Гальчинский удалил свою публикацию со своей страницы в Facebook.

Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.