Вспышку кори зарегистрировали в Херсонской области

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Херсонской области корью заболели двое взрослых, у шестерых подозрение на болезнь. Об этом в среду, 10 января, заявил Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"В конце декабря 2017 года – начале января 2018 года в Херсонской области усложнилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью. Субнациональной лабораторией Украины по диагностике кори и краснухи подтверждены 2 случая у взрослых жителей г. Херсон (41 и 37 лет), в которых данные о прививке против кори отсутствуют. Также подозрение на корь есть еще у 6 больных, 2 из которых не привиты", – говорится в сообщении центра.

По информации ведомства, на данное время заведения здравоохранения области обеспечены вакциной против кори, краснухи и эпидпаротита бельгийского производства в достаточном количестве. Специального лечения от кори нет, единственная защита – вакцинация.

Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.