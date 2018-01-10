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    Эпидемия кори. Минздрав заявляет о заболевших в еще одной области

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    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших (28)

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    Сообщается, что в конце декабря 2017 года - начале января 2018 года в Херсонской области усложнилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Херсонской области корью заболели двое взрослых, у шестерых подозрение на болезнь, заявляет Госучреждение "Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Без паники! Корь есть, но все под контролем

    "В конце декабря 2017 года — начале января 2018 года в Херсонской области усложнилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью. Субнациональной лабораторией Украины по диагностике кори и краснухи подтверждены 2 случая (заболевания корью — ред.) у взрослых жителей г. Херсон (41 и 37 лет), в которых данные о прививке против кори отсутствуют. Также подозрение на корь есть еще у 6 больных, 2 из которых не привиты", — сообщает центр.

    В области все медицинские учреждения обеспечены вакциной против кори, краснухи и эпидпаротита "Приорикс" бельгийского производства в достаточном количестве. 

    Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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