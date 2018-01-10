Цирк — клоуны — больница. Корь шагает по стране

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Уже более трех тысяч украинцев заразились корью. Лишь за последний год уровень заболеваемости этой опасной инфекцией вырос в 43 раза!

Печальней всего, что большинство заболевших — дети, которые наиболее уязвимы. Как известно, корь – одна из главных причин смертности детей.

С начала года новые очаги инфекции зафиксированы в Киеве, Одессе, Львовской и Днепропетровской областях.

Родители напуганы, а Минздрав, как всегда, призывает к вакцинации. Тем временем, в Госпродпотребслужбе Киева считают, что о вспышке кори говорить пока рано.

Украинцев "косит" корь

Как и предупреждали врачи, в 2017 году рост заболеваемости корью в Украине вышел на новый уровень. Количество больных растет с каждым днем. Печальней всего, что большинство заболевших — дети.

Как сообщают в Центре общественного здоровья Минздрава, за 11 месяцев 2017 года заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза! При этом 75,6% больных — это дети.

"За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0,18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза", — говорится в сообщении.

Болезнь фиксируют во всех регионах, кроме Луганской области. Больше всего заболевших — в Ивано-Франковской (1049), Одесской (931) и Закарпатской (416) областях.

Пришли в цирк — попали в больницу

Ситуация с корью в столице остается неутешительной. По состоянию на 9 января 2018 года, в Киеве зарегистрировано 54 случая кори, среди больных — 43 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Добавил "масла" в огонь и новый скандал, который разгорелся из-за кори в цирке "Кобзов".

Сообщается, что в начале января в Киевскую детскую инфекционную больницу с тяжелой формой кори попали дети, которые перед Новым годом были на представлении цирка на Контарктовой площади. Об этом сообщили в Facebook начальник пресс-службы Нацбанка Украины Леся Войтицкая и мама заболевшего мальчика — Татьяна Клишина.

Публикация Леси Войтицкой

Родители заболевших детей убеждены, что заражение произошло именно в цирке, но проблема так и осталась, поскольку дети продолжают поступать в больницу. Всего, по словам родителей, в столичной больнице с такой же историей пребывают еще около 30 детей. При этом некоторым раньше делали прививку против кори, но тем не менее они тоже заразились инфекцией.

По словам Татьяны Клишиной, симптомы у сына начали наблюдаться спустя неделю после посещения цирка. Мама заболевшего ребенка уверена, что массовое заражение могло произойти из-за некорректной уборки манежа, которая производилась не пылесосом, а веником. В связи с этим, женщина потребовала срочно закрыть цирк на карантин.

"Очевидно, что заражение произошло именно в цирке, и произошло оно по двум причинам: либо кто-то из персонала был заражен и скрывал это, что недопустимо, или вирус кори занес посетитель цирка, в свою очередь не снимает ответственности с руководства цирка. Так как вирус кори продержался там как минимум пять дней! А это значит, что за это время обработка поверхностей не проводилась должным образом или же ее не было вообще!", — пишет Клишина у себя в Facebook.

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По ее словам, на данный момент в больницу все еще попадают больные дети и все они тоже посещали цирк "Кобзов" именно на Контрактовой площади.

"Власти обязаны поступить по совести. Потеря денежных средств к которой приведет закрытие цирка не должна быть дороже чем здоровье детей!", — считает киевлянка.

Что говорят в цирке

Руководство цирка отрицает все обвинения в свой адрес и считает их недостоверной информацией, пишет ТСН.

"С началом гастролей в Киеве на Контрактовой площади нас пытаются закрыть. Сначала, нас обвиняли в том, что мы гастролируем с животными и даже выгуливаем тигров на улице, хотя в нашем представлении нет никаких животных. Затем мы рубим деревья, хотя это были работники Киевзеленстроя с плановым подрезанием ветвей по распоряжению от города. Впоследствии критиковали в повреждении асфальта, но после проверок служб никаких угроз не было обнаружено и по договору мы обязаны полностью восстановить асфальтовое покрытие. Теперь пост в фейсбуке, от человека который зарегистрировался на сайте 4 дня назад и сразу написал публикацию, которая за собой не несет никаких обоснованных предпосылок и подтверждений", – говорится в сообщении.

При этом, по информации ТСН, один из сотрудников цирка "Кобзов" был госпитализирован с корью еще 24 декабря 2017 года.

"Лабораторно уже подтверждена корь у работника цирка, который был госпитализирован 24 числа", — пишет издание ссылаясь на Минздрав.

Несмотря на подтвержденный диагноз, администрация цирка не намерена отменять запланированные спектакли. Инкубационный период для кори — 21 день, и он еще не закончился.

"Мы не можем контролировать тех родителей, которые берут своего ребенка и ведут непосредственно в цирк. Если мы бы были каким-то рассадником кори, то, я думаю, у нас весь персонал бы заболел, в том числе и я, потому что я контактирую с ними", — говорит директор цирка "Кобзов" Денис Ольшанский.

Новые очаги по Украине

Во избежания новых вспышек инфекции в некоторых городах местные власти решили продлить школьные каникулы, а некоторые — не пускать непривитых детей в школы.

Так, в Одессе из-за вспышки кори на неделю продлили школьные каникулы. По мнению специалистов, это позволит уменьшить контакты между детьми в вероятный инкубационный период заболеваемости корью и позволит сделать детям прививки. "Речь идет о рекомендации школам всех форм собственности. Пропущенную неделю будет компенсировано за счет уплотнения учебного материала, отрабатывать ее не придется", — отметила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Стоит отметить, что после Нового года не только в Киеве зафиксирована вспышка кори, но и на Днепропетровщине, где заболеваемость превысила прошлогоднюю уже в 30 раз. Там заболели 63 человека, из которых 41 – это дети. По данным медиков, корь завезли из Киева в Каменское, дальше в Кривой Рог и уже оттуда вспышка распространилась на Днепр.

С начала года во Львовской области 38 работников крупного предприятия Fujikura были госпитализированы с корью, вспышка которой сейчас также набирает обороты и в Запорожье.

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Что говорят врачи

В Минздраве как всегда говорят, что главная причина вспышек кори — низкий уровень вацинации. Однако не стоит всю вину за то, что в Украине свирепствует инфекция, возлагать лишь на родителей. В Минздраве признали, что количество отказов не превышает 7,4%. Но проблема заключается еще и в том, что низок охвата усиленными мерами по иммунизации детей старшего возраста, а в отдельных регионах Украины нет достаточного количества вакцин КПК. В Минздраве утверждают, что вакцины в стране есть, и указывают на проблему с перераспределением на местах.

Кроме того, среди причин врачи называют и абсолютно провальную политику безопасности государства. "Непосредственная причина — это крайне низкий охват вакцинации. Это абсолютный провал Украины не только по кори, а по всем вакциноуправляемым инфекциям. Вы знаете, какие у нас постоянно проблемы с поставкой вакцин, с их качеством, с организацией прививок. А опосредованная причина — эта абсолютно провальная политика безопасности государства и уничтожение профилактической медицины в государстве под соусом евроинтеграции, борьбы с коррупцией и все, чем только можно, чтобы это не работало. Поэтому без преувеличения можно сказать, что идет планомерное уничтожение нашего населения, нашей нации", — заявлял РИА Новости Украина экс- заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

В то же время начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что о вспышке инфекции кори говорить рано.

"Мы можем говорить о подъеме заболеваемости, но не о вспышке инфекции. Каждые шесть лет наблюдаются в Украине природный очередной подъем кори. Это был 2005-2006 год, это был 2011-2016 год, это 2017-2018 год. В этом году мы будем наблюдать очередной подъем заболеваемости корью прежде всего среди детей, среди организованных коллективов, где есть массовое скопление, прежде всего непривитых, а не вакцинированных детей. И я хочу напомнить, что в соответствии с законом Украины об инфекционных заболеваниях и предотвращения инфекционных заболеваний, все дети, находящиеся в организованных коллективах, обязаны прививаться", — заявил он он в эфире радиостанции Голос Столицы.

Комментируя скандал вокруг цирка "Кобзов", Рубан призвал родителей непривитых детей не пускать их в организованные коллективы.

Дабы уменьшить уровень заболеваемости, в Киеве с завтрашнего дня решили проводить массовые мероприятия с участием подразделений Минздрава, а также департамента образования КГГА по выявлению непривитых детей и отстранять их от учебы.

По материалам из открытых источников интернет