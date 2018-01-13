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    Корь нашли в одном из крупнейших аэропортов Нью-Йорка

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    (обновлено: )25301
    Власти предупредили людей, которые находились в день обнаружения кори в аэропорту, о том, что симптомы у них могут проявляться вплоть до 23 января. В случае их появления им рекомендовано срочно обращаться к врачам.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Медицинские власти американского штата Нью-Джерси предупредили авиапассажиров, пользовавшихся международным аэропортом Ньюарк — одним из основных для Нью-Йорка — об опасности заражения корью.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    "У пассажирки международного рейса, прибывшего 2 января в терминал С и отправившегося в Индианаполис из внутреннего терминала, был подтвержден случай заболевания корью", — говорится в сообщении на сайте правительства штата Нью-Джерси. Там уточняется, что речь идет о студентке университета штата Индиана, которая путешествовала одна и во время пребывания в аэропорту Ньюарк могла посещать другие терминалы.

    Власти предупредили людей, которые находились в тот день в аэропорту, о том, что симптомы кори у них могут проявляться вплоть до 23 января. В случае их появления им рекомендовано срочно обращаться к врачам.

    Аэропорт Ньюарк является одной из основных воздушных гаваней Нью-Йорка. Согласно информации на его сайте, туда прилетают самолеты более чем 30 авиакомпаний, в том числе AirChina, Lufthansa, SAS, AirCanada, British Airways, Austrian Airlines. Терминал С полностью находится в распоряжении крупнейшей американской авиакомпании United.

    Напомним, по данным Министерства здравоохранения Украины, в стране по итогам 2017 года зафиксировано 4782 случая заболевания корью. С начала 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, среди которых 54 ребенка.

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