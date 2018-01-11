В Минздраве уверяют, что эпидемии кори в Украине нет

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет эпидемии кори.

"Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда будут люди вокруг вас больны, поэтому надо иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет", — сказала Супрун.

По ее словам, еще с сентября работает штаб, который контролирует ситуацию с корью, потому что была вспышка кори в трех областях, а теперь еще в столице небольшая вспышка.

"Как вы знаете, большинство детей, заболевших корью, не имели прививки. Поэтому самое важное — прививки, потому что это защищает человека от заболевания", — цитирует Укринформ Супрун.

Министр заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей, а также запрещено посещать детсады и школы без прививок.

Ранее во Всемирной организации здоровья подчеркнули, что корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.