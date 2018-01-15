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    Россия

    Разгул кори в Украине. Россия усилила контроль на границе

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (49)

    (обновлено: )21620
    Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в пунктах пропуска через госграницу РФ. Ведомство также призывает граждан учитывать информацию об уровне заболеваемости при планировании поездок.
    Российский пограничный наряд проверяет документы у пассажиров автомобиля. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор предупреждает об ухудшении ситуации с корью в Украине и других европейских странах, сообщается на сайте ведомства.

    Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ и призывает граждан учитывать информацию об уровне заболеваемости при планировании поездок.

    Вакцинация от кори
    GEOFF CADDICK / AFP
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    "По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии", — отмечается на сайте.

    Сообщается, что за 11 месяцев 2017 года в Украине было зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях.

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    "При этом в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 — среди детей", — уточняют в Роспотребнадзоре.

    Указывается, что основной причиной продолжающейся вспышки Минздрав Украины считает недостаточный уровень привитости против кори среди детей, который по итогам 2016 года составил менее половины от необходимого количества.

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