Разгул кори в Украине. Россия усилила контроль на границе

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор предупреждает об ухудшении ситуации с корью в Украине и других европейских странах, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ и призывает граждан учитывать информацию об уровне заболеваемости при планировании поездок.

"По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии", — отмечается на сайте.

Сообщается, что за 11 месяцев 2017 года в Украине было зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях.

Читайте также: Без паники! Корь есть, но все под контролем

"При этом в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 — среди детей", — уточняют в Роспотребнадзоре.

Указывается, что основной причиной продолжающейся вспышки Минздрав Украины считает недостаточный уровень привитости против кори среди детей, который по итогам 2016 года составил менее половины от необходимого количества.