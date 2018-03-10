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    Николай Поворозник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Термометр
    Грипп атакует. В Киеве массово закрываются школы на карантин
    18:32 06.02.2018
    371
    Как рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах.
    Школа. Архивное фото
    Грипп наступает. В Киеве начали закрываться школы
    12:07 05.02.2018
    290Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    В КГГА сообщили, что учебный процесс полностью приостановлен в школах 8, 96 и 214, а в 16 школах – поклассово из-за роста заболеваемостью гриппом и ОРВИ. При этом в администрации сообщили о 13 больных корью с начала февраля.
    Вакцинация
    Нежелание вакцинироваться от кори приведет к новым смертям - иммунолог
    15:35 15.01.2018
    400Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Первопричина вспышки кори в Украине - отсутствие вакцинации детей, кроме того, иммунитет от кори перекрестный и повторно заразиться вирусом - невозможно, подчеркнул Федор Лапий.
    Термометр
    Почти 120 детей госпитализированы с гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю
    00:18 25.10.2017
    116
    Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в структуре заболеваемости дети составляют 73,6%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,1%.
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Мост на Троещину требует еще 500 млн гривен – зампредседателя КГГА
    15:22 21.07.2017
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    Зампредседателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник Заявил в эфире "ГС", что консультационные работы по проектированию объекта проводятся с немецкими специалистами.
    Киевляне прячутся от мороза
    Уровень заболеваемости гриппом в Киеве растет, власти готовятся к карантину
    09:59 10.02.2017
    191Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отметил, что, несмотря на рост уровня заболеваемости среди детей, "критической ситуации пока нет".
    Эпидемия гриппа в Украине. Архивное фото
    Почти 40 школ в Киеве закрыли из-за вспышки гриппа и ОРВИ
    17:56 13.12.2016
    300Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Как сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, наибольшее количество заболевших школьников в Шевченковском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах.
    Сортировка и утилизация бытовых отходов. Архивное фото
    В КГГА уверяют, что львовский мусор не ухудшит экологию столицы
    18:34 25.06.2016
    372Невыносимый мусор Львова
    Как заявили в СЭС и КГГА, выбросы в воздух соответствуют национальным нормам и составляют 38% от предельных. Такие показатели не влияют негативно на экологическую ситуацию в городе.
    Митинг у Кабмина ВИЧ-инфицированных граждан. Архивное фото
    Жители и гости Киева смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ
    02:57 14.05.2016
    216
    В Киеве с 12 по 28 мая будут работать мобильные группы медиков и волонтеров, которые проводят бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.
    Спасательные работы на месте рухнувшего дома по ул. Хмельницкого
    Обвал дома в Киеве: владелец здания не участвует в лечении пострадавших
    19:03 26.02.2016
    467Обрушение дома в центре Киева
    Из-под завалов здания в центре столицы извлекли шестерых человек. Заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил о состоянии спасенных и добавил, что собственник дома помогать им не спешит.
    Мэр Киева Виталий Кличко на первом заседании Киевсовета восьмого созыва
    Солонтай: Кабмин не должен согласовывать заместителей Кличко
    14:36 29.01.2016
    62
    Политический эксперт Александр Солонтай считает, что согласовывать количество заместителей мэра столицы должна киевская община, а не правительство.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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