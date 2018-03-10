Как рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах.
В КГГА сообщили, что учебный процесс полностью приостановлен в школах 8, 96 и 214, а в 16 школах – поклассово из-за роста заболеваемостью гриппом и ОРВИ. При этом в администрации сообщили о 13 больных корью с начала февраля.
Из-под завалов здания в центре столицы извлекли шестерых человек. Заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил о состоянии спасенных и добавил, что собственник дома помогать им не спешит.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".