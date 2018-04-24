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    Киевская власть обещает сохранить льготы после подорожания проезда

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    Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник прокомментировал планы столичных властей повысить проезд в наземном транспорте до 8 гривен.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Киевская мэрия обещает повысить стоимость проезда в столице после обязательного общественного обсуждения, заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

    Общественный транспорт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее сообщалось, что "Киевпасстранс" намерен с 15 июля повысить тариф в наземном коммунальном транспорте столицы до 8 гривен. При формировании доходов на перевозку пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 гривен.

    "Столичная власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования, однако об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность. Кроме того, соответствующий проект распоряжения обязательно будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян ", — сказал Поворозник.

    По его словам, в случае повышения стоимости льготный проезд для категорий жителей столицы, которые сегодня имеют на это право, будет сохранен.

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    Замглавы КГГА аргументирует необходимость повышения тарифа, ростом себестоимости перевозки: повышение зарплат работников транспортных предприятий, увеличение затрат на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, обслуживание и ремонт подвижного состава.

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