В Киеве грядет резкое подорожание проезда - СМИ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" планирует повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июлягода, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на финансовый план предприятия на 2018 год, утвержденный Киевской горгосадминистрацией (КГГА) 23 апреля.

При планировании доходов от перевоза пассажиров на январь-июль учитывались установленные тарифы на перевозку пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой на уровне 4 и 5 гривен соответственно.

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С 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 гривен на всех видах транспорта.

При формировании доходов на перевозку пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 гривен.

"В результате "Киевпасстранс" прогнозирует получить 1 117,4 млн гривен доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год. Повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано КГГА", — пишет агентство.

Ранее "Укрзализныця" отложила запланированное на 1 апреля повышение цен на пассажирские перевозки. Предприятие планировало индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом, но соответствующий приказ Мининфраструктуры пока находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах.