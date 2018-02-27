Рада приняла закон о плате за проезд по дорогам

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии, сообщает Укринформ.

Депутаты внесли изменения в закон "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости".

Теперь на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования госзначения. В то же время после принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, запрещается органам исполнительной власти совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих дорог, в пользование или/и в собственность граждан или юридических лиц. При этом решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабмин.

Предусмотрено, что Кабмин определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который платится с учетом уровня инфляции. Концессионные платежи зачисляются в государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Отмечается, что автомобильные дороги или их участки, по закону, относят к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств по бесплатным автомобильным дорогам, протяженность автомобильных дорог (их участков), которая обеспечивает альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза протяженность платной автомобильной дороги.

Как сообщалось ранее, Евросоюз готов финансировать инфраструктурные проекты, направленные на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими.