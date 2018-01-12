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    Названы дороги, которые "Укравтодор" намерен отремонтировать

    (обновлено: )22702
    Планируется реконструкция Северного обхода Житомира, а также Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны - Полтава.
    Госкомпания Укравтодор
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Государственное агенство автомобильных дорог "Укравтодор" отремонтирует основные дороги государственного значения по маршрутному принципу, сообщает пресс-служба агенства.

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     Ожидается, что будут продолжены работы на основных коридорах — Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Особое внимание будет уделено дорогам Р-46 Харьков — Ахтырка, М-03 Харьков — Славянск — Краматорск, Р-07 Чугуев — Меловое.

    На юге страны — М-15 Одесса — Рени (с обходом г. Рени), Н-14 Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

    В западной части — Н-22 Ровно — Луцк — Устилуг, М-21 Житомир — Винница, Н-10 Ивано-Франковск — Стрый, Н-03 Житомир — Хмельницкий — Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

    Кроме того, планируется реконструкция Северного обхода Житомира, а также Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны — Полтава.

    Ранее и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что в этом году отремонтировали самое большое количество дорог за последние пять лет — 2100 километров.

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