Еврокомиссия готова дать денег на дороги, ведущие из Украины в Европу

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз готов финансировать инфраструктурные проекты, направленные на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совместном брифинге с гендиректором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем.

В Еврокомиссии заявили, что готовы софинансировать строительство автомагистрали Одесса-Гданьск и железной дороги с колеей европейского стандарта 1435 мм из Львова до западной границы, а также участка евроколеи в Мукачево.

"Мы узнали, что один из инструментов финансовых Европейского Союза готов финансировать часть Go Highway, нашего проекта, который соединит Балтику и Черное море. Также рассматривается возможность софинансирования евроколеи", — проинформировал Омелян.

Он отметил, что по поводу объемов софинансирования переговоры с ЕС еще продолжаются.

"На этом этапе мы говорим о соединении евроколеей Львова с границей Польши. Также есть перспектива евроколеи, которая соединит Будапешт с Мукачево. Мы надеемся, что эти проекты смогут быть начаты, а, возможно, в случае с Мукачево, и завершены в этом году", — отметил Омелян касательно железной дороги.

Ранее министр заявлял, что в марте 2018 украинское правительство утвердит стандарты строительства бетонных дорог вместо асфальтовых, чтобы перейти на стандарты ЕС или США.