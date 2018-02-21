наверх
21.02.201815:15
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Еврокомиссия готова дать денег на дороги, ведущие из Украины в Европу

    (обновлено: )32121
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Еврокомиссия намерена выделить средства на строительство автомагистрали Одесса-Гданьск и железной дороги с колеей европейского стандарта.
    Ремонт дорог в Украине
    Укравтодор

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз готов финансировать инфраструктурные проекты, направленные на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совместном брифинге с гендиректором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем.

    Ремонт дорог в селе Сасово Закарпатской области
    Михаил Русанюк/Facebook
    На Закарпатье хотят, чтобы дороги ремонтировали румыны - спецкор

    В Еврокомиссии заявили, что готовы софинансировать строительство автомагистрали Одесса-Гданьск и железной дороги с колеей европейского стандарта 1435 мм из Львова до западной границы, а также участка евроколеи в Мукачево.

    "Мы узнали, что один из инструментов финансовых Европейского Союза готов финансировать часть Go Highway, нашего проекта, который соединит Балтику и Черное море. Также рассматривается возможность софинансирования евроколеи", — проинформировал Омелян.

    Он отметил, что по поводу объемов софинансирования переговоры с ЕС еще продолжаются.

    "На этом этапе мы говорим о соединении евроколеей Львова с границей Польши. Также есть перспектива евроколеи, которая соединит Будапешт с Мукачево. Мы надеемся, что эти проекты смогут быть начаты, а, возможно, в случае с Мукачево, и завершены в этом году", — отметил Омелян касательно железной дороги.

    Ранее министр заявлял, что в марте 2018 украинское правительство утвердит стандарты строительства бетонных дорог вместо асфальтовых, чтобы перейти на стандарты ЕС или США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины