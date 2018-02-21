На Закарпатье хотят, чтобы дороги ремонтировали румыны - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль призвал жителей региона фотографировать ямы на дорогах области, или даже снимать на видео, а потом все эти материалы, присылать на электронную почту Службы автодорог. Об этом Геннадий Москаль написал на своем официальном сайте.

Согласно опубликованному тексту Служба автодорог не утверждает Закарпатью необходимый перечень дорог для ремонта, требуя по каждой из них фото или видео ям, выбоин и т.д. Именно поэтому возникают проблемы с ремонтом областных автодорог. И вот с целью создания так называемой «доказательной базы», Геннадий Москаль призвал жителей области фотографировать ямы на дорогах и отправлять их в Службу автодорог, чтобы потом она утвердила список дорог, которые реально нуждаются в срочном ремонте.

Подробнее об этой инициативе и о состоянии дорог Закарпатья в частности сообщила специальный корреспондент Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете пояснити цю ініціативу Геннадія Москаля? Чому вона виникла саме зараз? З чим це пов’язано?

— Насправді боротьба Геннадія Москаля за закарпатські дороги з центральною владою, зараз безпосередньо із Службою автодоріг України триває досить давно. Справа в тому, що минулого року, наприклад, область взагалі майже не отримала грошей від держави на ремонт доріг, особливо місцевого значення. Якось казали в адміністрації, близько 90% витрачених минулого року коштів на ремонт, утримання доріг це були кошти від дорожнього експерименту, тобто від того, що перепрацьовують надходження з митниці і місцеві кошти, обласний бюджет. Цього року виділили 218 мільйонів, що вкрай мало, то для порівняння наведу цифру, що департамент інфраструктури облдержадміністрації розробив кошторисну документацію на ремонт доріг, які потребують, дійсно, ремонту і вона вимірюється в сумі сім мільярдів гривень, тобто на фоні цього 218 мільйонів – це мізер. Власне, на що покладається область – це на цей дорожній експеримент. Минулого року ми потрапили до цього експерименту, але там почались проблеми, і область не отримувала цих коштів, які реально виходили з ДФС, власне, з митниці. Цього року нова проблема – це вимога від Служби автомобільних доріг підтвердити поганий стан доріг в області, а поганий він тому, що більшість доріг області були введені в експлуатацію в 1950-1960-х роках минулого століття, і саме з того періоду капітального ремонту ці дороги не бачили. Власне, це не приховують в ОДА, на цьому наголошують.

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Наступні три роки обіцяють капітальний ремонт, поточний ремонт по всіх напрямках дорожніх завершити, але для цього потрібні гроші. І ось коли вже визначено, що можна з митниці заробляти, що можна виділяти ці кошти, ось нова перепона. Люди обговорюють цю ініціативу Москаля. Спочатку сприймали як жарт, доки не докопались до істини, що таким чином закликають містян, громадян Закарпаття, щоб вони допомогли області довести, що дороги, дійсно, знаходяться в жахливому стані. Власне, знову ж таки, цей стан не приховує обласна влада, і якщо процитувати директора департаменту інфраструктури ОДА, він сказав, що експлуатаційний стан районних автодоріг місцевого значення є вкрай незадовільним в області. Це відчувають місцеві жителі, особливо віддалених гірських районів, де щороку прокладають дороги, одразу зазначають, що цей район, цей регіон не бачив ремонту доріг, будь-якого ремонту 20-30 років. Тому зараз маємо нову перепону. Мені чомусь здається, що, можливо, не за рахунок цього умовного флешмобу від Москаля про фіксацію поганих доріг, а все ж таки область знайде можливість, прийти до консенсусу зі Службою автомобільних доріг, з казначейством, з бюджетним комітетом, і все ж таки область отримає ці гроші, адже Закарпаття – це західні ворота України, ми маємо чотири кордони з трьома країнами ЄС, маємо пункти пропуску. Коли європеєць приїжджає в Україну, він потрапляє на Закарпаття.

Як в цілому мешканці поставились до цього заклику Москаля? Чи багато ви бачили людей, які фотографували ями?

— Не бачила підтвердження саме тому, що люди почали долучатись, але дуже жваво обговорюють і в громадському транспорті. Таксисти дуже на це відреагували і абсолютно без сарказму, без іронії говорять про те, що кому, як не їм знати, які дороги в області, і кажуть, що якщо це потрібно зробити, щоб якось вплинути на ситуацію, то вони, в принципі, згодні. Про статистику, чи є вже ті, хто відгукнувся на це прохання, такої інформації немає, про те, що містяни, наприклад, в Ужгороді це обговорюють, це чутно на вулиці. Хтось з посмішкою, а хтось занурився в проблему, тому що насправді люди не зовсім розуміють, які дороги кому підпорядковані. Вже нарікаючи на якість дорожнього покриття, в принципі, лають владу, будь-яку, яка б не була – міська, обласна чи загальна, центральна. А зараз трішки проясняється, хто за що відповідає і до кого треба апелювати. Більше того, тепер мають електронні адреси, куди можна свої скарги надіслати з підтвердженням, фотофіксацією пробитих колес, зламаної ходової тощо, це можна власнику поскаржитися вже предметно яким чиновникам.

У цьому році Закарпаття має отримати 218 мільйонів гривень? Є перелік доріг, які планують відремонтувати?

— Так. Взагалі проектно-кошторисна документація, як я вже озвучила сім мільярдів гривен на це треба, то там близько сотні проектів конкретно доріг. А минулого року отримали від митниці сто мільйонів, власне, на них розраховували, і цього року, що від дорожнього експерименту буде, як мінімум, на рівні 2017 року, але тепер йдеться про те, що ці гроші не отримає область в своє розпорядження, а має бути затверджена і розподілена вже Служба автомобільних доріг. Тому така ситуація з грошима, тобто вони десь є, вони виділені, але по факту немає предметних підстав оголошувати тендери. Я більше того скажу, минулого року з’ясувалось, що вигідніше, щоб закарпатські дороги ремонтували румуни, аніж українські підрядники, бо з Румунії простіше і дешевше завезти той же гравій, інші розходні матеріали через кордон, розмитнити, аніж дочекатись, щоб вони приїхали десь з інших областей України, бо то не було вагонів — і про цетрубили, дуже багато писали, було дуже багато звернень, то не було матеріалу. Більше того, були побудовані спеціально асфальтові заводи в області, які розраховані на ремонт конкретних доріг, але вони не отримували сировини і матеріалу, з чого працювати. Тобто проблем насправді не лише матеріальних багато, логістичних, і про те також дуже багато часто заявляли, але вони і на сьогодні не вирішені.

Що це за дорожній експеримент був, який оголошував Москаль?

— Це експеримент, який не оголошував Геннадій Москаль. Це дорожній експеримент всеукраїнський, ініційований урядом, який передбачає, що на утримання обласних, місцевих доріг будуть надходити кошти у розмірі 50% від того, що перепрацює митниця, тобто від надходжень з митниці. От минулого року таких грошей область мала отримати сто мільйонів додатково на дороги, тобто це цільові кошти лише для ремонту інфраструктурних об’єктів, зокрема, доріг, мостів, дорожнього покриття, ремонти капітальні, поточні тощо. Область потрапила до цього експерименту. Митниця наша працювала непогано, давала гарні показники, але, на жаль, навіть ті гроші, які були зафіксовані, мали б надійти для ремонту закарпатських доріг Київ теж притримував і передавав ці кошти частково. Наскільки мені відомо, і досі не в повному обсязі з того, що мали отримати, отримали на сьогодні, хоча вже 2018 рік.

Напомним, советник главы Госагентства автомобильных дорог Александр Кава отмечает, чтобы содержать дорожную сеть Украины в надлежащем состоянии, потребуется во много раз больше средств, чем заложено в Дорожном фонде.