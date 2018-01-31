Украина с Италией займутся строительством высокоскоростной железной дороги

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономической документации для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине, сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры в среду.

По данным пресс-службы, об этом во время встречи договорились министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и президент компании Italferr Рикардо Мария Монти, а также представители посольства Италии в Украине.

Омелян отметил, что внедрение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине является большим инфраструктурным проектом государственного значения.

"Это – мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом положении ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути", — заявил он.

По его словам, Украина начнет этот проект при поддержке компании Italferr, которая принадлежит государственной железнодорожной группе и имеет опыт в своем секторе более 30 лет.

"Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И главное, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", — добавил глава министерства.

Ранее сообщалось, что администрация украинских железных дорог планирует повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.