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    Уволен один из топ-менеджеров "Укрзализныци" - СМИ

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (473)

    (обновлено: )13702
    По итогам проведенной ревизии Руководство "Укрзализныци" уволило начальника филиала "Львовская железная дорога" Ивана Груника. Приказ о его увольнении подписан и о нем проинформированы сотрудники предприятия.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Начальник регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник уволен по решение и.о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

    Приказ об увольнении Груника был подписан по результатам ревизии, сообщает LB.ua. О кадровых изменениях уже сообщено работникам Львовской железной дороги.

    "Увольнять Груника нужно было раньше, так как Львовский филиал УЗ лидирует по числу поломок и пожаров на поездах", — цитирует издание слова главы общественного контроля "Укрзализныци" Валерия Довгопола.

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    Напомним, что за последнее время на Львовской железной дороге произошел ряд резонансных происшествий: в селе Мшана Львовской области сгорел электровоз, в Яремче Ивано-Франковской области поломался тепловоз поезда в Одессу. Одно из последних ЧП — в селе Соль Закарпатской области сошел с рельсов грузовой поезд.

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