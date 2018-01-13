Уволен один из топ-менеджеров "Укрзализныци" - СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Начальник регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник уволен по решение и.о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Приказ об увольнении Груника был подписан по результатам ревизии, сообщает LB.ua. О кадровых изменениях уже сообщено работникам Львовской железной дороги.

"Увольнять Груника нужно было раньше, так как Львовский филиал УЗ лидирует по числу поломок и пожаров на поездах", — цитирует издание слова главы общественного контроля "Укрзализныци" Валерия Довгопола.

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Напомним, что за последнее время на Львовской железной дороге произошел ряд резонансных происшествий: в селе Мшана Львовской области сгорел электровоз, в Яремче Ивано-Франковской области поломался тепловоз поезда в Одессу. Одно из последних ЧП — в селе Соль Закарпатской области сошел с рельсов грузовой поезд.