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    Общество

    Глава пассектора "Укрзализныци" прокомментировал сообщение о его отстранении

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    Как отметил Директор пассажирских перевозок и сервиса "Укрзализныци", его никто не отстранял, как и его заместителя Виталия Скидана.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Директор пассажирских перевозок и сервиса "Укрзализныци" Игорь Романкив заверил, что он и его первый заместитель Виталий Скидан не были отстранены от должностей, передает LB.ua.

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    "Меня никто не отстранял, я работаю, и Виталий Скидан тоже", — заявил Романкив.

    Ранее сообщалось, что начальник регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник был уволен по решение и.о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

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