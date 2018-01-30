Глава пассектора "Укрзализныци" прокомментировал сообщение о его отстранении

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Директор пассажирских перевозок и сервиса "Укрзализныци" Игорь Романкив заверил, что он и его первый заместитель Виталий Скидан не были отстранены от должностей, передает LB.ua.

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"Меня никто не отстранял, я работаю, и Виталий Скидан тоже", — заявил Романкив.

Ранее сообщалось, что начальник регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник был уволен по решение и.о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.