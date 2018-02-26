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    Общество

    Проезд в харьковских маршрутках подорожает с марта

    (обновлено: )18423
    Причина повышения стоимости проезда в харьковских маршрутках - в росте цен на топливо и запчасти. Проезд подорожает с 1 марта до 7-8 гривен, сообщают перевозчики.
    Харьковские маршрутки. Архивное фото
    nahnews.org

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Проезд в маршрутках Харькова подорожает до 7-8 гривен с 1 марта, сообщает Kharkiv Today со ссылкой на представителей компаний-автоперевозчиков.

    Общественный транспорт. Архивное фото
    РИА Новости Украина Анна Иванова
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    Соответствующее решение утвердили депутаты Харьковского горсовета на сессии 21 февраля.

    В частности, директор "Нэмо Лтд" Рафиг Гадиров сообщил, что на обслуживающих его компанией маршрутах стоимость проезда повысится на полторы гривны. По его словам, перевозки подорожали из-за роста цен на топливо и запчасти.

    "За полгода дизтопливо подорожало с 18 гривен до 25, 27 и даже 28 гривен. Это больше, чем на 50%. Цены на запчасти тоже существенно подросли. Мы не окупаемся", — пояснил он.

    Ранее неоднократно повышалась стоимость проезда в киевских маршрутках.

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