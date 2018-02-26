Проезд в харьковских маршрутках подорожает с марта

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Проезд в маршрутках Харькова подорожает до 7-8 гривен с 1 марта, сообщает Kharkiv Today со ссылкой на представителей компаний-автоперевозчиков.

Соответствующее решение утвердили депутаты Харьковского горсовета на сессии 21 февраля.

В частности, директор "Нэмо Лтд" Рафиг Гадиров сообщил, что на обслуживающих его компанией маршрутах стоимость проезда повысится на полторы гривны. По его словам, перевозки подорожали из-за роста цен на топливо и запчасти.

"За полгода дизтопливо подорожало с 18 гривен до 25, 27 и даже 28 гривен. Это больше, чем на 50%. Цены на запчасти тоже существенно подросли. Мы не окупаемся", — пояснил он.

Ранее неоднократно повышалась стоимость проезда в киевских маршрутках.