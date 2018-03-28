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    Общество

    В Харькове дорожает проезд в общественном транспорте

    (обновлено: )19831
    После повышения цен на проезд, одна поездка в метрополитене теперь обойдется жителям Харькова в пять, а в троллейбусах и трамваях - в четыре гривны.
    Транспорт в Харькове
    Город Х

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Исполком харьковского горсовета проголосовал за повышение стоимости проезда в метро и наземном электротранспорте. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно проекту, одна поездка в метрополитене теперь обойдется харьковчанам в пять, а в троллейбусах и трамваях — в четыре гривны. Решение вступит в силу с момента публикации в газете "Харьковские известия", сообщает newsroom.kh.ua

    Против повышения выступили представители "Харьковского антикоррупционного центра". По словам Евгения Лисичкина, прошлое изменение стоимости проезда не дало результатов и коммунальные предприятия все равно закончили год с большими убытками. 

    "Тогда также не было обсуждения и не было вопросов со стороны исполкома. А вопросы действительно важные. В 2017 году пять коммунальных предприятий закончили с убытками — не помогло ни повышение цен, ни покупка трамваев и троллейбусов, дороже чем они стоят", — заявил активист.

    На прошлой неделе Николаев столкнулся с транспортной проблемой из-за частичной забастовки водителей маршруток, которые требуют увеличить плату за проезд.

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