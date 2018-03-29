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    Общество

    В Харькове власти объяснили подорожание проезда ростом минималки

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    Харьковский горисполком объяснил повышение стоимости проезда ростом цен на энергоносители и увеличением минимальной заработной платы. Ранее в Харькове подорожал проезд и в частных маршрутках.
    Новая станция метро в Харькове
    StudMedia, twitter

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Городские власти Харькова подняли цену на проезд в метрополитене, в трамваях и троллейбусах. Новые цены начнут действовать с 29 апреля.

    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Все, что нужно знать о монетизация льгот на проезд

    Напомним, с 1 марта проезд в маршрутках Харькова подорожал до 7-8 гривен.

    По решению мэрии, разовая поезда в метро будет стоить 5 гривен, на коммунальном электротранспорте — 4 гривны.

    "Тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом (троллейбус, трамвай) установлен на уровне 4,00 гривен за разовую перевозку одного пассажира или одного места багажа. Тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном установлен в размере 5,00 гривен за одну пассажироперевозку", — говорится в решении Харьковского горисполкома.

    Причиной подорожания проезда названо повышение стоимости энергоносителей и рост минимальной зарплаты. Цены на материалы для проведения ремонтов и технического обслуживания подвижного состава выросли на 10-88%.

    Ранее Кабмин Украины одобрил монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

    Справка

    На трех линиях харьковского метро эксплуатируются 326 вагонов со средним износом около 92%, износ эскалаторов — на уровне 74%, технологического транспорта (дрезины) — около 100%, вентиляционного оборудования — 85%.

    В Харькове насчитывается 196 троллейбусов и 244 трамвайных вагона, из которых свой амортизационный срок отработали 129 троллейбусов и 230 трамвайных вагонов.

    Средний возраст харьковских троллейбусов — более 11 лет, трамваев — 31 год.

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