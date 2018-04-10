Во Львове внезапно подняли цену за проезд в электротранспорте

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во Львове до 5 гривен подорожает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Также установлены новые цены на 30-дневные абонементы, такое решение во вторник, 10 апреля, принял исполком Львовского горсовета, сообщает Захид.net.

С 16 апреля стоимость разового общего билета на электротранспорт увеличится с 3 до 5 гривен, а льготного – с 1,5 до 2,5 гривен. Стоимость перевозки багажа составит 5 гривен.

После введения новых тарифов неиспользованные билеты стоимостью 3 гривны пассажиры смогут обменять на новые.

По решению мэрии, 30-дневный бумажный абонемент подорожал с 120 до 160 гривен. Приобретенный через интернет абонемент будет стоить 150 гривен. Стоимость льготного абонемента составит теперь 80 гривен.

Электронная трехдневная проезжая карта, рассчитанная на туристов, будет стоить 50 гривен.

Напомним, исполком харьковского горсовета проголосовал за повышение стоимости проезда в метро и наземном электротранспорте.