Озвучена стоимость проезда по платным дорогам в Украине

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Стоимость проезда по концессионным платным дорогам в Украине не должна превышать цену проезда в Европе. Для Украины это 10 евроцентов. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак, передает "РБК-Украина".

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"Конечно же, в Украине проезд будет дешевле, чем в ЕС. В Евросоюзе стоимость проезда равняется 30 евроцентам", — пояснил Новак.

По словам директора "Укравтодора", в Украине стоимость проезда по концессионной дороге не должна быть выше, чем 10 евроцентов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.