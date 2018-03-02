Огромный провал на дороге в Днепре не могут засыпать - горсовет

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Провал на дороге в центре Днепра, который образовался накануне, не могут ликвидировать, пока обследования участка не завершит частное акционерное общество "Днепрогаз".

"Сейчас движение на этом оживленном участке дороги остается односторонним. Вчера вечером пропасть обследовали работники КП «Днепроводоканал». Никаких прорывов сетей водоснабжения обнаружено не было. Сейчас проверку газовой трубы, которая также проходит на этом участке, проводят специалисты частной газовой службы. Коммунальные ремонтные бригады готовы засыпать яму землей и шлаком сразу после завершения работ. Окончательно асфальтовое покрытие здесь будет восстановлено, только погодные условия улучшатся", — сообщает горсовет Днепра.

dniprorada.gov.ua Провал дороги в Днепре

dniprorada.gov.ua Провал дороги в Днепре

В Оболонском районе Киева в пятницу произошла масштабная коммунальная авария: прорвало трубу с холодной водой.