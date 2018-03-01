В "Укравтодоре" сообщили, где построят первую платную дорогу в Украине

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. И.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что первую концессионное дорогу в Украине предусматривают построить от Львова до Польши, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины в Facebook.

"Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", — отметил Новак.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.