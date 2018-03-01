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    В "Укравтодоре" сообщили, где построят первую платную дорогу в Украине

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    По словам исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака, первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы.
    Строительство дороги
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. И.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что первую концессионное дорогу в Украине предусматривают построить от Львова до Польши, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины в Facebook.

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    "Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", — отметил Новак.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.

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