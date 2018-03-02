Заплатил – поехал. Быть ли концессионным дорогам в Украине

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла проект закона, который вносит изменения в действующее законодательство о концессионных дорогах. Документ предусматривает, что в концессию для строительства и эксплуатации могут передаваться дороги общего пользования государственного значения. При этом дороги могут быть платными только при условии обеспечения альтернативного проезда.

Решение о проведении концессионного конкурса будет принимать Кабинет Министров, как и определять максимальный размер платы за разовый проезд по такой дороге.

Барьеры сняты

Советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава считает, что изменение в законодательстве снимут барьеры для потенциальных инвесторов.

"Когда этот законопроект еще разрабатывался, он проходил обсуждение с потенциальными инвесторами, которые проявляли интерес к строительству дорог в стране на условиях концессии. И, соответственно, я думаю, что те изменения, были внесены в законодательство, позволят запустить процесс по строительству в Украине дорог на условиях концессии за счет денег частных инвесторов. В первую очередь, изменилось то, что в законодательстве теперь четко зафиксировано, какие дороги могут быть построены на основе концессии. Хочу обратить внимание, что речь идет именно о строительстве новых автомобильных дорог, а не передаче в концессию существующих дорог. Также ликвидированы такие узкие места, которые вызывали много вопросов со стороны потенциальных инвесторов, это определение альтернативного маршрута: если раньше была широкая формулировка о том, что просто должен быть альтернативный бесплатный маршрут, то сейчас четко зафиксировано, что на уровне подписания договора между государством и инвестором о строительстве дороги на условиях концессии, что альтернативная дорога должна быть определена в этом договоре, и её протяженность должна быть не более, чем в два раза больше, чем концессионная дорога, за исключением тех случаев, если 50% новой дороги составляет мост или туннель. Но опять же нужно понимать, что частные инвестиции в дорожную отрасль не являются панацеей, и государство, конечно, должно и дальше увеличивать финансирование дорожной отрасли, поскольку без государственных вложений дорожную отрасль поднять невозможно", — сказал Александр Кава в комментарии для РИА Новости Украина.

Как это происходит в мире

По данным Фонда содействия государственно-частного партнерства (ГЧП) Всемирного банка, в общей сложности с 1991 г. свыше 44 автомагистралей использовали подход ГЧП на общую сумму $22,4 млрд. при средней стоимости одного проекта около $53 млн. Частные инвестиции покрывают около 35% затрат на строительство платных дорог. В США также распространен механизм передачи в аренду государственных дорог, например в 2006 г. консорциуму компаний Macquarie-Cintra была передана дорога длиной 252,6 км на 75 лет. Взамен правительство получило $3,8 млрд.

Строительство половины всех платных дорог Франции финансируется за счет частных средств, а федеральный бюджет и местные бюджеты оплачивают по 25% расходов. Платные дороги во Франции начали строить еще в середине прошлого века. По данным Фонда содействия ГЧП Всемирного банка, из 11 тыс. км платных автомобильных дорог более 8 тыс. км находятся в частном управлении, что составляет более 75%.

В Великобритании с помощью ГЧП была построена одна дорога – платная трасса M6 Toll. Работы были закончены в 2003 г., проект задумывался для разгрузки одного из самых популярных направлений движения в Западной Европе – от Бирмингема до Ливерпуля. Трасса M6 Toll Road стала первой платной автомагистралью в Великобритании, не считая мостов и тоннелей. Затраты составили около $1,1 млрд., срок использования трассы заканчивается в 2054 г., и дорога будет передана государству.

Платная дорога N4 – успешный пример сотрудничества между соседними странами ЮАР и Мозамбиком без государственных субсидий. Управлением дорогой занимается консорциум Trans African Concessions, который отвечает за финансирование, проектирование, строительство, восстановление, эксплуатацию и техническое обслуживание трассы до 2027 г., после чего дорога перейдет к правительствам.

Концессия городских дорог в столице Чили – Сантьяго стала первым в мире случаем функционирования четырех платных дорог, построенных различными операторами. Общий объем частных инвестиций в строительство дорог составил $5,3 млрд. Предполагалось, что инвесторы будут восполнять свои инвестиции через пошлины, но правительство гарантировало минимальный доход, равный сумме 70% инвестиций и затрат на управление и обслуживание, а все дополнительные расходы взяло на себя.

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Анализ строительства дорог в рамках ГЧП в мире показывает, что в основном применение концессий при строительстве дорог используют при строительстве платных дорог или чаще платных участков магистралей. Причем платные дороги имеют как четко выраженное экономическое значение, то есть высокий доход, так и общественно-социальное.

Первая дорога — в Европу

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак надеется, что первый договор о строительстве в Украине дорог на основе концессии будет подписан уже в этом году. По его информации, первой концессионной дорогой в Украине станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС.

По мнению Кавы, первыми объектами, которые могут быть построены в Украине на условиях концессии, — это дорога от Львова до границы с Польшей и дорога от Киева до Белой Церкви.

"Эти дороги имеют достаточный уровень интенсивности движения, чтобы привлечь частный капитал в строительство альтернативных дорог. Спрос на эти дороги однозначно будет. Дорога от Лвьова до Польской границы позволит гораздо быстрее доезжать от Украины до Польши и до других стран Евросоюза, поскольку эта дорога будет переходить в польский автобан А4, который проходит через территорию Польши в направлении Германии. Что касается дороги Киев — Белая Церковь, то эта дорога позволит экономить на каждой поездке 30-40 минут времени, а мы понимаем, что сэкономленное время тоже важный ресурс для многих автомобилистов, в том числе и для коммерческих перевозок",- сказал эксперт.

Как пояснил Кава, если соглашение о строительстве первой дороги от Львова до госграницы с Польшей будет подписано в этом году, и в следующем году инвестор сможет приступить к строительству, то через 4-5 лет дорога уже будет открыта для движения.

Сколько стоит проезд

Законом определено, что определять максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами, построенными на условиях концессии, будет Кабинет министров Украины.

Естественно, что самым насущным остается вопрос, будут ли эти дороги по карману украинцам.

"Если мы говорим о европейском опыте, то разовый проезд стоит порядка 9-10 евроцентов за километр. Если переведем в гривны, это порядка трех гривен за километр. Компании обычно предоставляют широкие возможности для часто пользующихся клиентов, которые снижают стоимость одного километра в 2,5-3 раза. Кроме того, опять же в Европе сейчас переходят на разные тарифные пакеты: в зависимости от времени суток, дня недели, календарного месяца. И, соответственно, как и у операторов мобильной связи, могут быть очень гибкие и привлекательные предложения", — прогнозирует Кава.

Не все так радужно

Директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер видит в изменении законодательства не только позитивные моменты, поскольку закон сужает возможности для входа концессионеров.

"То, что проголосовали, касается только новых дорог. Это значит, что концессии не могут появиться на старых дорогах. Учитывая, что в Украине за последние несколько лет не построено ни одной новой дороги, то, естественно, откладывается на некоторое время приход концессионных дорог в Украину", — сказал Шульмейстер в эфире радиостанции Голос Столицы

Кроме того, по его мнению, украинской власти следует улучшать инвестиционную привлекательность страны, поскольку инвесторы в Украину сегодня не идут.

"Заниматься нужно в Украине изменениями инвестиционного климата, это касается и налогового законодательства, и судебной реформы. То есть основные вещи, к сожалению, не делаются. Все остальное — производное от этого. Поэтому с этого надо было бы начинать, а концессионное законодательство, это такое, вторичное, на самом деле", — подытожил Шульмейстер.