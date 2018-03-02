Появление платных дорог в Украине откладывается — Шульмейстер

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Народные депутаты накануне приняли проект закона, который вносит изменения в действующее законодательство о концессионных дорогах. За такое решение проголосовали 233 парламентария. Документ предусматривает, что в концессию для строительства и эксплуатации могут передаваться дороги общего пользования государственного значения. При этом дороги могут быть платными только при условии обеспечения альтернативного проезда.

Решение о проведении концессионного конкурса будет принимать Кабинет Министров, как и определять максимальный размер платы за разовый проезд по такой дороге.

Заинтересуют ли инвесторов обновленные условия строительства и обслуживания платных дорог, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

Как Вы оцениваете принятые Верховной Радой изменения?

— Это законодательство, которое сейчас прошло голосование, оно дает как позитивы, так и несколько сужает возможности для инвесторов. Позитивы — это, например, урегулирование взаимоотношений между государством и концессионером, это касается и гарантий, которые получает концессионер от государства по поводу потока и компенсации, в случае, если поток недостаточен, это и расчет концессионной ставки. Вот с этой точки зрения произошло дополнительное урегулирование, которое позволит внести большую ясность в отношения между государством и концессионером. Есть и то, что называется сужением, поскольку то, что вчера проголосовали, сузило возможности для входа концессионеров в существующие дороги. То есть то, что проголосовали, оно касается только новых дорог. Это значит, что концессии не могут появиться на старых дорогах. Учитывая, что в Украине за последние несколько лет не построено с точки зрения новых дорог ничего, то, естественно, откладывается на некоторое время приход концессионных дорог в Украину.

Если говорить о потенциальных инвесторах, что мешает им вкладывать деньги? И при каких условиях инвестор реально захотел бы вложиться в такие проекты?

— Нужно поменять отношение власти ко многому, для того, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность. Потому что на сегодня инвесторы в Украину не идут. Куда бы наши государственные деятели не ездили, заниматься нужно в Украине изменениями инвестиционного климата, это касается и налогового законодательства, и судебной реформы. То есть основные вещи, к сожалению, не делаются. Все остальное — производное от этого. Поэтому с этого надо было бы начинать, а концессионное законодательство, это такое, вторичное, на самом деле.

Как такие дороги строят в других странах?

— Строят быстро и весело, посмотреть можно и Беларусь, и РФ, и Европа практически вся, даже Германия, которая довольно долго воздерживалась от платных дорог, сейчас тоже местами переходит на платные дороги, и это довольно долгий процесс был при переходе. В Голландии пока еще без платных дорог. Но с точки зрения Украины и украинцев, я считаю, что мы должны хотеть концессионные дороги, потому что опыт показывает, и это особенно касается стран бывшего СССР, что "Автодор" не справляется со своими задачами, и нужно ответственность за содержание дорог отдавать частникам, и частники… единственный способ, по сути, это зондирование посредством создания концессионных дорог, и тогда дороги работают, в хорошем состоянии, на радость автолюбителям.

За какой период могут окупиться вложения в такие дороги? Реально ли инвестору быстро заработать на этом?

— Нет, именно поэтому инвесторы, которые приходят, это обычно инвестфонды либо специализированные организации с длинным дыханием, и такие проекты окупаются за десятилетия. Например, сейчас между Питером и Москвой строится большой проект "Две столицы", и там существует совместное предприятие между ВТБ и французами. И французы как раз — стратегический инвестор, а финансирует в том числе и ВТБ. Но этот проект — с достаточно длинным сроком окупаемости. Обычно такие проекты — 20-30 лет окупаемости.

Не будут ли концессионеры способствовать ухудшению состояния государственных дорог?

— На эту тему есть ответственность концессионера за содержание дороги, и в случае, если это обязательство концессионером не выполняется, то возможны последствия. Но в случае продажи госкомпаний мы видели неоднократно, когда существуют у инвестора обязательства, которые он не выполняет и после этого ничего с ним не происходит. Поэтому переживания — оправданы.

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Что касается альтернативных дорог, не получится ли так, что альтернативная дорога якобы есть, но за ней никто не будет следить?

— И все будут вынуждены ездить по платной? Такая ситуация возможна, единственное ограничение, которое сейчас прописано в этом законодательстве, которое вчера проголосовали, это то, что альтернативная дорога не может быть длиннее, чем концессионная дорога, больше чем в два раза. Про качество альтернативной дороги ничего не сказано, поэтому она может убиваться как угодно. Это уже будет ответственность соответственных организаций типа "Автодора", или ОГА.

Не могут ли концессионные дороги стать еще одной коррупционной схемой?

— Чем меньше государство в экономике, как участник… государство должно быть регулятором, не более. Чем меньше государство участвует в ремонте и содержании дорог, тем лучше для дорог в этом случае. Поэтому, скорее всего, коррупционные схемы тоже есть… ну, у нас без этого законодательство обычно не принимается, но все равно, это — шаг вперед.

То, что государство будет компенсировать концессионеру отсутствие прибыли, это может быть коррупционной схемой?

— Это мировая практика. Во многих странах. Когда государство компенсирует, если есть недопоток у концессионера. Сказать, что здесь напрямую коррупционная схема, нельзя.

Даже учитывая, что правительство определяет тарифы на проезд по такой дороге?

— Чем больше решений принимается в одном органе, тем больше шансов для коррупции. Именно поэтому уже два года идут разговоры о создании независимого органа регулирования тарифов на транспорт, и, к сожалению, до сих пор воз и ныне там, ничего пока не произошло. Это касается не только тарифов по концессионным дорогам, это касается железнодорожного транспорта, авиационного и так далее.

Напомним, советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава в эфире "ГС" пояснил, что если инвестор не будет выходить на запланированный годовой доход от построенной дороги, то государство будет компенсировать ему недополученную прибыль.