Грипп атакует. В Киеве массово закрываются школы на карантин

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Во избежания распространения инфекции принято решение приостановить занятия в 20 школах столицы, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 35 произошло частичное поклассовое закрытия.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах", — отметил Поворозник.

Он напомнил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей КГГА приняла решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях — при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

Ранее в школе № 12 Ужгорода было выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией.