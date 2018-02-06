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    Киев

    Грипп атакует. В Киеве массово закрываются школы на карантин

    (обновлено: )15511
    Как рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах.
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    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Во избежания распространения инфекции принято решение приостановить занятия в 20 школах столицы, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 35 произошло частичное поклассовое закрытия.

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    Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

    "Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах", — отметил Поворозник.

    Он напомнил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей КГГА приняла решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях — при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

    Ранее в школе № 12 Ужгорода было выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией.

     

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