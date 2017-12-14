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    Киев

    Актеры киевского театра им. Саксаганского объявили голодовку

    (обновлено: )28332
    Актеры театра требуют погасить долги по зарплате за 3 месяца и выступают против попыток увольнения директора театра Вячеслава Ускова.
    Акция протеста работников Киевского драматического театра им. Саксаганского
    Укринформ

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Под помещением Киевской облгосадминистрации 14 декабря состоялся митинг актеров Киевского областного драматического театра им. Саксаганского.

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    Актеры театра требуют погасить долги по зарплате за 3 месяца и выступают против попыток увольнения директора театра Вячеслава Ускова.

    Более двухсот участников митинга вышли под здание администрации с лозунгами "Театру быть", "Театр нужен Киевщине", "Руки прочь от Ускова". Актеры и работники театра на акции объявили голодовку и в знак этого повязали белые ленты.

    "У нас каждый день — представления в театре и на выезде. Мы обслуживаем всю Киевскую область — проводим и детские и взрослые представления.  В год у нас до 700 представлений", — цитирует "Укринформ" слова актера Александр Шевчук.

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    Начальник управления культуры Киевской облгосадминистрации Игорь Подолянец, сообщил, что сессия облсовета будет решать вопрос возвращения театру части финансирования за 2017 год в размере 7 млн грн. На следующий год запланировано выделение учреждению около 26 млн грн.

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