В Киеве люди вышли на акцию в защиту секс-работников

В четверг, 14 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насильства и жестокости (International Day to End Violence Against Sex Workers). Этот день отмечается ежегодно 17 декабря с 2003 года.

Правозащитники и представители общественных организаций вышли в центре Киева с плакатами, чтобы показать ситуацию с соблюдением прав одной из наиболее маргинализированных категорий населения в Украине, которая насчитывает 80 000 человек.

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