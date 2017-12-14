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    В Киеве люди вышли на акцию в защиту секс-работников

    (обновлено: )33914
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Уличная акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Все фотоленты

    В четверг, 14 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция по случаю Международного дня защиты секс-работников от насильства и жестокости (International Day to End Violence Against Sex Workers). Этот день отмечается ежегодно 17 декабря с 2003 года.

    Правозащитники и представители общественных организаций вышли в центре Киева с плакатами, чтобы показать ситуацию с соблюдением прав одной из наиболее маргинализированных категорий населения в Украине, которая насчитывает 80 000 человек.

    Смотрите также: Эльфы, олени, Санта. Британец ежегодно превращает свой дом в сказку

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