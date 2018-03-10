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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Порошенко провоцирует международный скандал: соцсети о "языковом" законе
    18:35 11.10.2017
    1610Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Скандальный украинский закон "Об образовании" продолжает обрастать международными нюансами: сегодня в ПАСЕ его защитил сам президент Петр Порошенко… И пока Венецианская комиссия проводит экспертизу закона, в соцсетях продолжаются его бурные обсуждения.
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Инаугурационная речь Трампа. Полный текст
    23:07 20.01.2017
    3190Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Новый лидер США Дональд Трамп сразу же после присяги во время церемонии инаугурации произнес свою первую речь. Трамп пообещал объединить Америку и восстановить ее мощь.
    Первая речь президента США Дональда Трампа. Видео
    Первая речь президента США Дональда Трампа 
    22:41 20.01.2017
    741Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Дональд Трамп официально вступил в должность нового президента США. Во время инаугурации избранный президент США произнес речь, в которой пообещал объединить Америку и восстановить ее мощь.
    Речь губернатора Киевской области после вступления в должность. Видео
    Речь губернатора Киевской области после вступления в должность 
    21:07 28.10.2016
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    Президент Петр Порошенко представил главу Киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Горгана. Церемония представления нового главы облгосадминистрации состоялась в большом сессионном зале Киевской ОГА.
    Послание Барака Обамы
    Речь Обамы это ода демократам. Опрос экспертов
    18:21 13.01.2016
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    Президент США Барак Обама в своем последнем обращении к конгрессу сконцентрировался на успехах на посту главы государства и попытался вывести из-под удара будущего единого кандидата в президенты от демократов, считают эксперты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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