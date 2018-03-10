Скандальный украинский закон "Об образовании" продолжает обрастать международными нюансами: сегодня в ПАСЕ его защитил сам президент Петр Порошенко… И пока Венецианская комиссия проводит экспертизу закона, в соцсетях продолжаются его бурные обсуждения.
Президент Петр Порошенко представил главу Киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Горгана. Церемония представления нового главы облгосадминистрации состоялась в большом сессионном зале Киевской ОГА.
Президент США Барак Обама в своем последнем обращении к конгрессу сконцентрировался на успехах на посту главы государства и попытался вывести из-под удара будущего единого кандидата в президенты от демократов, считают эксперты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".